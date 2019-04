Hedemünden

Nach einer Familientragödie mit zwei Toten im Landkreis Kreis Göttingen sucht die Polizei weiter nach dem Motiv. Wie die Polizei am Wochenende berichtete, hatte ein 24 Jahre alter Mann seine 22-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung durch massive Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper getötet und sich anschließend selbst an einer Bahnstrecke das Leben genommen.

Die Wohnung des Ehepaares in Hedemünden werde noch einmal gründlich untersucht, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Die Ermittler schließen aber aus, dass weitere Menschen an der Tat beteiligt waren. Mit Rücksicht auf die Angehörigen wollen die Beamten keine Informationen zum Tathergang und zum privaten Umfeld des Ehepaares veröffentlichen.

Polizei geht von persönlichem Motiv aus

Polizeibeamte hatten die tote 22-Jährige am frühen Freitagmorgen entdeckt, nachdem sich der Mann gegen Mitternacht getötet hatte. Die Beamten gehen davon aus, dass das Motiv für die Tat im persönlichen Bereich liegt.

Von RND/lni