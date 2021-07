Die Kritik an der Europäischen Fußball-Union in der Diskussion um die Zuschauerzulassung bei der Europameisterschaft hält an. Er halte die Position der UEFA für „absolut verantwortungslos“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag. Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil äußerte sich ebenfalls kritisch: „Ich finde es unverantwortlich, wie sich die UEFA verhält, dass sie so etwas zulässt“, sagte er. Bei der Delta-Variante des Coronavirus handele es sich um ein höchst ansteckendes Virus. „Wenn Fans aus unterschiedlichen Ländern dann in vollbesetzten Stadien zusammenkommen, dann schafft man ideale Voraussetzungen für weitere Ausbruchssituationen.“ Die UEFA hält gleichwohl an ihren Zuschauerplänen fest und verweist auf die Verantwortung der lokalen Behörden.

Auch bei anderen Sportevents kehren die Zuschauer in Scharen zurück. Beim Tennis-Turnier in Wimbledon sind aktuell rund 20 000 Fans pro Tag auf der Anlage zugelassen. Zum Formel-1-Rennen in Silverstone am 18. Juli sollen 140 000 Zuschauer erlaubt sein. Die britische Regierung will bei diesen Wettkämpfen die Ausbreitung des Virus bei Großveranstaltungen untersuchen lassen.