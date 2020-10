Hannover

Die fehlenden Plätze im Maßregelvollzug in Niedersachsen werden immer mehr zum Problem. Mehr als die Hälfte der verurteilten und häufig suchtkranken Straftäter, die auf eine Behandlung in diesen psychiatrischen Einrichtungen warten, hat in Freiheit erneut Straftaten begangen. Nach Angaben von Justizministerin Barbara Havliza ( CDU) sind 58 von 101 Tätern, die sich aufgrund fehlender Plätze im Maßregelvollzug noch in Freiheit befinden, in den vergangenen Monaten erneut straffällig geworden, wie die Ministerin am Donnerstag im Landtag einräumte. Laut Havliza wurden Taten bis zum 10. September in der Statistik erfasst.

Havliza : Zustand ist bedenklich

Das Problem besteht schon länger: Insgesamt fast 400 Ermittlungsverfahren seien aufgrund solcher Fälle in den Vorjahren bereits eingeleitet worden – etwa wegen Vergewaltigung, Körperverletzung oder Raubdelikten, sagte Havliza. 22 Täter wurden wegen solcher Delikte bereits erneut verurteilt. „Ich sage es ganz deutlich: Dieser Zustand stellt sich unter rechtsstaalichen, sicherheits- und gesellschaftspolitischen Aspekten als bedenklich dar“, betonte die Ministerin. Dass suchtkranke Menschen ohne Behandlung trotz einer Verurteilung weiter Straftaten begehen, sei erwartbar. Die Lösung des Problems könne nur eine „erhebliche Aufstockung der Aufnahmekapazitäten“ sein.

Anzeige

Von den insgesamt rund 400 Ermittlungsverfahren wurden laut Ministerium 98 wegen Diebstählen und Wohnungseinbrüchen eingeleitet. 50 Verfahren betreffen den Vorwurf der Körperverletzung, 41-mal geht es um Betrugsdelikte. In je einem Verfahren ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung.

FDP kritisiert Regierung

Die FDP kritisierte die Zustände scharf. Fraktionsvize Björn Försterling warf Havliza und der für den Maßregelvollzug zuständigen Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) Versäumnisse und Abstimmungsprobleme vor. „Was ist denn da eigentlich los in der Landesregierung?“, fragte Försterling. „Diese Menschen sind nach wie vor ein Risiko, wenn man sie nicht im Maßregelvollzug unterbringt.“ Es gebe weitere Opfer durch diese Straftaten.

Reimann kündigte an, dass das Land 32 neue Plätze in den zehn psychiatrischen Kliniken in Niedersachsen schaffen will. „Es liegt auf der Hand, dass die Kapazitäten ausgebaut werden müssen.“ Derzeit gibt es demnach 1231 Plätze. Reimann verwies darauf, dass immer mehr Straftäter wegen psychischer Erkrankungen in den Maßregelvollzug eingewiesen würden. In den vergangenen zehn Jahre habe diese Zahl um 75 Prozent zugenommen.

Von Marco Seng