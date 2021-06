Sie sollen nach dem Pandemieschuljahr „Gelegenheit für Kontakte mit Gleichaltrigen, Spaß und Spiel, Bildung und Bewegung“ bekommen: Kultusminister Tonne will Kindern und Jugendlichen „etwas zurückgeben“.

In wenigen Wochen beginnen in Niedersachsen die Sommerferien. Schülerinnen und Schülern macht das Land in den Ferien Angebote, die Lerndefizite aus dem Pandemiejahr ausgleichen, aber vor allem Spaß machen sollen. Quelle: Armin Weigel/dpa