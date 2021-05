Ferien auf Rügen: 680-Millionen-Projekt in den Startlöchern

Dranske

Eines der größten touristischen Projekte Europas wird in den nächsten Jahren auf der Insel Rügen realisiert. Vier Hotels, rund 290 Ferienhäuser, Therme, Markthalle und Marktplatz, ein Reitstall und Künstlerdorf sollen auf dem Bug ganz im Norden der Insel entstehen – sogar eine Kapelle und ein Kino sind vorgesehen. Der Kaufvertrag für die 2,2 Millionen Quadratmeter große Fläche wird in der kommenden Woche unterschrieben.

Hinter dem Projekt mit dem Namen „Baltic Island Eco Resort“ stehen neun Familien aus Israel, die gemeinsam einen Fonds gegründet haben und auf der Suche nach Investitionsobjekten waren, die unter sozialen, ökologischen und nachhaltigen Kriterien zu entwickeln sind. Eine Unternehmensberatung lenkte das Interesse auf die ehemals militärisch genutzte Halbinsel. „Ein wesentlicher Pluspunkt war der bereits bestehende Bebauungsplan mit Baurecht“, sagt der Vertreter der Investoren. „Und die bereits vorhandenen Unterlagen des Planungsbüros Krause und Bohne.“

Bauvolumen bei rund 700 Millionen Euro

Das auf touristische Großprojekte spezialisierte Büro aus Aachen hatte das Projekt auch 2002 im Rahmen der Olympiabewerbung des Standortes für den Bereich Segeln vorgestellt und ist jetzt auch für die Leitung der Generalplanung verantwortlich. Die Dimensionen des Projekts sind beeindruckend und erreichen für Mecklenburg-Vorpommern ungeahnte Größenordnungen. „Wir rechnen mit rund 300 neuen Gebäuden und einem finanziellen Bauvolumen von rund 680 Millionen Euro plus Preissteigerungen“, beschreibt Tom Krause, aus dessen Feder bereits die Planungen für das Golf- und Ferienresort Fleesensee stammen. „Hunderte Architekten waren und sind an den Planungen beteiligt.“

Wald muss nicht gerodet werden

Gebaut werden soll kleinteilig, die rohrgedeckten Ferienhäuser zum Beispiel werden in dörflichen Strukturen zusammengefasst, die alle über Gastronomie und Freizeitangebote verfügen. „Wir nutzen die Baufelder der vorhergehenden Gebäude aus der militärischen Nutzung“, erklärt der Architekt und Stadtplaner. „Das hat den Vorteil, dass wir keinen Wald roden müssen, sondern nur den Aufwuchs.“ Die Arbeit des Vorbesitzers Martin Oetken sei nicht zu unterschätzen, meint Krause. „Es mussten rund 250 militärische Gebäude abgerissen und beräumt werden. Er hat sehr viel Herzblut und Kapital in die Vorbereitung gesteckt.“

Keine Zugangsbeschränkung, Strand bleibt offen

Eine Zugangsbeschränkung wird es nicht geben. „Die Anlage wird Resort-Charakter haben, aber für alle Einheimischen offenbleiben“, so der Vertreter der Investoren. „Die fast drei Kilometer Strand sind natürlich weiterhin öffentlich, alle Angebote sollen für alle nutzbar sein, zum Beispiel die Markthalle mit Einkaufsmöglichkeiten.“ Transparenz sei den Investoren enorm wichtig. „Deshalb möchten wir einen gläsernen Pavillon hinter dem ehemaligen Gemeindehaus bauen. Dort sind wir dann jeden Tag als Ansprechpartner für die Menschen vor Ort da, egal ob es um Probleme, Sorgen oder Bewerbungen geht.“

Der Architekt und Stadtplaner Tom Krause betreut die Generalplanung des Baltic Island Eco Resort. Quelle: Anne Ziebarth

Mitarbeiterdorf in Dranske

Denn Arbeitsplätze werden ebenfalls geschaffen. Die Investoren gehen von 600 bis 700 Mitarbeitern aus. Für die Azubis wird es eine Hotelfachschule mit Internat geben. „Im Ort Dranske selbst möchten wir ein Grundstück kaufen und ein Mitarbeiterdorf bauen im Stil der Gartenstadt, als die Dranske ja konzipiert ist.“

Herzstück des maritimen Resorts: der Hafen

Herzstück der Anlage soll der Erlebnishafen werden. Der ehemalige Marinehafen wird nicht mehr wiederzuerkennen sein. Die derzeit kantige Form wird zu einer geschwungenen Uferlandschaft umgestaltet. „Der vorherige Eigentümer war so klug und hat auch die Wasserfläche gekauft“, erzählt Tom Krause. „So können wir im Hafenareal neben den Kaianlagen auch eine Insel und eine Halbinsel einplanen.“

Rund 400 Liegeplätze werden entstehen, 200 für Clubmitglieder, 200 für Gäste. „Einige wenige Häuser am Wasser werden die einzigen sein, die eventuell verkauft werden. Vielleicht an Prominente“, so der Vertreter der Investoren. „Ansonsten bleibt alles in einer Hand.“ Ein Luxusdomizil solle das Resort nicht werden. „Von drei bis fünf Sterne-Standard ist alles dabei“, sagt er. „Vor allem wollen wir durch ein großes Angebot an Attraktionen ein ganzjähriges Angebot schaffen und auch langfristig vermieten. Es soll kein Geisterdorf werden“

Bauzeit: Drei bis vier Jahre

Für den Start haben sich die Investoren etwas Besonderes ausgeguckt. „Ein repräsentatives Tor am Eingang mit einer Infobox und einem nachts in allen Farben leuchtenden Segel“, sagt der Investorenvertreter. „Das ist etwas amerikanisch, aber es soll schon mal einen ersten Eindruck geben und Lust auf das Projekt machen.“

Während der Bauarbeiten, die noch in diesem Jahr beginnen sollen, wird der Bug gesperrt – aus Gründen der Sicherheit. Baumaschinen und Material werden übrigens per Schiff geliefert, damit die Einwohner nicht durch den Baustellenverkehr gestört werden. Auch der Zeitplan ist sportlich. „Wir gehen von einer Bauzeit von drei bis vier Jahren aus.“

Von Anne Ziebarth