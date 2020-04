Ferien in Corona-Zeiten: Was ist noch erlaubt?

Hannover

Das Wetter soll schön werden am Wochenende, Niedersachsen hat Ferien, von Ausgangsbeschränkungen frustrierte Familien zieht es hinaus in die Natur. Was für eine Gelegenheit für den Harz, sich als Naherholungsgebiet zu empfehlen – eigentlich. Denn in der Corona-Krise mussten nicht nur Freizeiteinrichtungen, Hotels und Gaststätten schließen. Auch ein Ansturm von Tagestouristen könnte Probleme verursachen. „Da blutet mein Herz“, sagt Carola Schmidt, Geschäftsführerin beim Harzer Tourismusverband. „Eigentlich ist es ja unser Ziel, Leute in den Harz zu locken.“ Weil aber der Gesundheitsschutz vorgeht, dürfe es auf den Parkplätzen und Wegen nun nicht zu eng werden.

Tagestourismus ist in Niedersachsen erlaubt

Anders als im Nachbarland Sachsen-Anhalt ist Tagestourismus in Niedersachsen weiter erlaubt, solange die Menschen sich an die bekannten Regeln halten: nur zu zweit oder als Familie, zu anderen rund zwei Meter Abstand. Komplett für Reisende gesperrt hat Niedersachsen allerdings die Ostfriesischen Inseln. Auch einzelne Kommunen an der Küste wie Cuxhaven verbieten den Strandzugang und kontrollieren das auch. Im Harz dagegen gingen am vergangenen Wochenende bei Sonnenschein viele Familien wandern oder spazieren; Probleme, etwa größere Menschenansammlungen, traten nicht offen zutage.

In Wernigerode sind Tagestouristen derzeit unerwünscht. Das hat das Land Sachsen-Anhalt angeordnet. Wanderungen auf den Brocken sind Harzbesuchern derzeit nicht gestattet. Quelle: Dietmar Gabbert/dpa

Krisenstab berät in Goslar

Beim Landkreis Goslar macht sich ein Krisenstab dennoch Gedanken, wie die Lage vor allem mit Blick auf die Ostertage zu steuern ist. „Vermutlich fällt dazu am Freitag eine Entscheidung“, sagt ein Sprecher des Kreises. Er denke da etwa an die Möglichkeit, Abstände auf den Parkplätzen zu regulieren. Der Drang vor allem der Großstädter nach draußen sei natürlich verständlich: „Die Leute sitzen zu Hause und suchen nach Alternativen.“ Da aber die lokalen Angebote auf das zulässige Mindestmaß heruntergefahren wurden, werde der Kreis wohl empfehlen, den Harz nur in einem notwendigen Umfang aufzusuchen. „Gleichzeitig appellieren wir an die Vernunft der Besucher, die geltenden Beschränkungen zu beachten, und die zuständigen Behörden werden entsprechende Kontrollen durchführen.“

Bäume umarmen ja, Menschen nein

Viele Familien entdecken gerade in dieser Zeit, in der Kletterhallen und Spielplätze geschlossen sind, Feld, Wald und Wiesen als Erlebnisraum. „Man sieht da jetzt Menschen mit kleinen Kindern, die man früher nie in der Natur unterwegs gesehen hat“, berichtet Michael Rudolph, Sprecher der Landesforsten im Harz. Er sehe diese Zeit auch als Chance, eine neue Erfahrung zu machen. Eltern können sich Spiele überlegen, Vogelstimmen erkennen lassen oder mit den Kleinen Blätter für Collagen sammeln. „Auch Fährten lesen ist eine spannende Möglichkeit“, sagt der Forstbeamte. Für die gesamte Familie gelte: „Bäume umarmen ja, Menschen nein.“

Kinder sind jetzt häufiger mit ihren Eltern im Wald anzutreffen, weil Spielplätze und Kletterhallen geschlossen sind. Quelle: Landesforsten

In der Natur der Enge entfliehen

Die Wildparks auch im Harz sind derzeit nicht zugänglich. Familien könnten aber etwa im „Weltwald“ Bad Grund, dem Löwe-Lehrpfad bei Wolfenbüttel oder dem Walderlebnispfad Zweidorfer Holz (Kreis Peine) der Enge entfliehen. Die Stationen seien so weitläufig geplant, dass die Menschen miteinander nicht in Berührung kämen, sagt Rudolph.

Viel Platz ist auch in der weitläufigen Heide, wie Bettina Hagen vom Tourismusverband Lüneburger Heide sagt. Die Freizeitparks bleiben vorerst dicht, auch die schmalen Stege am Pietzmoor bei Schneverdingen wurden gesperrt. Kutschfahrten und Einkehrmöglichkeiten fallen ebenfalls weg. „Wandern im Wald und auf den Wanderwegen aber ist kein Problem“, meint die Sprecherin und mahnt: „Abstand halten ist immer wichtig.“ Auf die bekannten Regeln verweist auf Anfrage ebenfalls ein Sprecher des niedersächsischen Landesgesundheitsamts.

Spaziergänge abseits von Deister und Steinhuder Meer

Ein Sprecherin von Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU), der auch für Tourismus zuständig ist, hebt hervor, dass die „Stay-at-home“-Aufforderung von Bund und Ländern dazu diene, zum Schutz vor einer Corona-Ausbreitung Kontakte und somit auch Ballungen von Menschen in Naherholungsgebieten zu vermeiden, wie sie etwa zeitweise in der hannoverschen Eilenriede zu beobachten seien. Touristische Hotspots seien im Moment nicht das richtige Ziel.

Auch die Region Hannover hat reizvolle Landschaft zu bieten. „Wenn allerdings alle nach draußen strömen, kann die Situation schnell kritisch werden, weil Abstandsregeln nicht mehr ohne Weiteres einzuhalten sind“, meint Regionssprecherin Christina Kreutz. Das Gesundheitsamt der Region empfiehlt, Menschenansammlungen zu meiden. „Wenn die Grundregeln sehr genau eingehalten werden, ist gegen einen Spaziergang an der frischen Luft nichts einzuwenden“, sagt Kreutz. Im Übrigen gebe es viele schöne Ziele in der Region Hannover, die nicht so stark frequentiert seien wie das Steinhuder Meer oder der Deister.

Sachsen-Anhalt weist Tagestouristen ab Ein Besuch auf dem Brocken oder eine Wanderung auf dem beliebten Hexenstieg bei Thale sind Harzbesuchern aus Niedersachsen derzeit nicht erlaubt. Das Land Sachsen-Anhalt geht, wie zuvor schon Mecklenburg-Vorpommern, zum Schutz vor einer Covid-19-Ausbreitung gegen Tagestouristen von außerhalb vor. In der Verordnung vom 24. März heißt es: „Reisen aus touristischem Anlass in das Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt sind untersagt. Dies gilt auch für Reisen, die zu Freizeitzwecken, zu Fortbildungszwecken oder zur Entgegennahme von vermeidbaren oder aufschiebbaren Maßnahmen der medizinischen Versorgung, Vorsorge oder Rehabilitation unternommen werden.“ Polizei und Ordnungsdienst im Ostharz haben am vergangenen Wochenende bereits Hunderte Ankömmlinge kontrolliert, vor allem in und um Ilsenburg und Wernigerode. Besucher mit fremden Autokennzeichen wurden direkt vom Parkplatz nach Hause geschickt. „Viele Personen kamen aus den anliegenden Bundesländern, denen diese Einschränkungen in Sachsen-Anhalt nicht bekannt waren“, teilte ein Polizeisprecher mit. „Eine Vielzahl von Gesprächen musste geführt werden.“ Auch seien Flyer zu diesem Thema verteilt worden. In Niedersachsen dagegen sind nur Reisen mit touristischen Übernachtungen derzeit untersagt. Wer sich in seiner Zweitwohnung aufhält, kann dort grundsätzlich bleiben. Ziel ist es aber, soziale Kontakte auf ein Minimum zu begrenzen. Das Pendeln zwischen Erst- und Zweitwohnsitz ist deshalb nach Angaben des Wirtschaftsministeriums nicht erlaubt. Einzelne Kommunen haben zudem strengere Regeln erlassen.

