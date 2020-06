Celle

Ein Großbrand hat in einem Baumarkt in Lachendorf bei Celle einen Millionenschaden angerichtet. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, stand bereits ein Teil der 2400 Quadratmeter großen Verkaufs- und Lagerhalle in Flammen, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Wie es zu dem Feuer am Mittwochabend kam, war zunächst unklar. Menschen kamen ersten Angaben zufolge nicht zu Schaden.

Das Feuer weitete sich im Verlauf auf weitere Hallenteile aus. Die rund 150 Feuerwehrkräfte konnten aber verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Gasflaschenlager und eine benachbarte Tankstelle übergriffen. Wegen einer bis zu 200 Meter hohen Rauchsäule wurden Anwohner mit Lautsprecherdurchsagen aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Von RND/lni