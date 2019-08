Feuer in Flüchtlingsheim in Bad Nenndorf

Bad Nenndorf

In einer Flüchtlingsunterkunft mit 93 Bewohnern in Bad Nenndorf im Landkreis Schaumburg hat es am Sonntag gebrannt. Das Feuer sei an einem Vordach entstanden, nachdem zwei Bewohner darunter gekocht haben sollen, sagte eine Polizeisprecherin. Zuerst hatten die Schaumburger Nachrichten über den Brand berichtet.

Mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Schnell breiteten sich die Flammen und der Rauch auf mehrere Zimmer im ersten Obergeschoss aus. Die insgesamt 115 Einsatzkräfte hatten den Brand nach rund einer Stunde unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Die meisten von ihnen konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Bewohner der zerstörten Zimmer wurden in einer anderen Einrichtung untergebracht.

Von RND/lni/ms