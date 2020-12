Hildesheim

Bei einem Brand in einer Wohnung in Hildesheim ist am Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus der Erdgeschosswohnung in der Hildesheimer Nordstadt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Bewohner verließen demnach selbstständig das Gebäude, für einen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Brand wurde schnell gelöscht und ein Ausbreiten auf andere Wohnungen verhindert.

Nähere Angaben zum Todesopfer waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei übernahm die Brandermittlung.

Von RND/lni