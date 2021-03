Großeinsatz in Niedersachsen - Feuer in Schule in Wilhelmshaven - Rund 200 Schüler in Sicherheit

Dichter Rauch steht über einer Oberschule im Norden Wilhelmshavens. Kurz darauf rückt die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Oberbürgermeister Feist lobte in einer ersten Reaktion das umsichtige Verhalten der Lehrkräfte.