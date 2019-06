Feuerwehreinsatz: Bahnverkehr in Hannover erheblich gestört

Hannover

Der Bahnverkehr am Hauptbahnhof Hannover ist am Nachmittag des Pfingstmontags erheblich beeinträchtigt. Grund ist ein Böschungsbrand an der Strecke Wolfsburg – Hannover zwischen Fallersleben und Calberlah. Am späten Nachmittag (Stand 17.30 Uhr) hatten alle Züge am Hauptbahnhof, die über diese Strecke fahren, deutliche Verspätungen von rund einer halben Stunde.

Die Züge werden zwischen Hannover Hauptbahnhof und Wolfsburg Hauptbahnhof in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Genaue Informationen zur Ursache und Dauer der Störung liegen noch nicht vor.

Die Deutsche Bahn bittet Reisende, die noch nicht in einem der betroffenen Züge sitzen, ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt zu prüfen. Dazu steht etwa hier die „Digitale Anzeigetafel“ der Bahn zur Verfügung (oben in das Suchfeld den entsprechenden Bahnhof oder weitere Informationen eintragen.)

Von mic