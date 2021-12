Feuerwerk für Silvester im Ausland kaufen: Ist das erlaubt?

Kiel

Das zweite Jahr in Folge dürfen in Deutschland keine Böller und Raketen in den Handel gelangen. Anders in Dänemark. Dort startet der Verkauf bereits am 15. Dezember. Rechnen die Händler jenseits der Grenze nun mit einem Ansturm auf Batterien, Buketts und Bombenfüllungen?

Die Region Hannover plant zwar Feuerwerk in der Silvesternacht zu untersagen – und zwar flächendeckend auch in den Umlandkommunen. Andersorts in Niedersachsen ist das Böllern an sich – abgesehen von speziell ausgewiesenen Orten – noch nicht grundsätzlich verboten worden.

Baumarkt-Kette wirbt um deutsche Kunden

„Wollt ihr auch einen festlichen Neujahrsabend? Bei Bygma in Padburg haben wir alles, was ihr braucht für einen festlichen Neujahrsabend.“ Mit einem Post in den sozialen Netzwerken spricht die dänische Baumarkt-Kette direkt Kunden aus Deutschland an. 60 Quadratmeter umfasst die Feuerwerks-Verkaufsfläche, vergangenes Jahr erstattete „Bygma Padborg“ ihnen sogar die Kosten für Corona-Tests in Höhe von 40 Euro bei einem Einkauf von mehr als 300 Euro.

Das Angebot für einen Silvesterabend mit Goldflimmer- und Knalleffekt kam jedoch nicht bei allen Facebook-Nutzern gut an. Bygma-Leiter Carsten Pedersen musste Beschimpfungen hinnehmen, fand aber auch Zuspruch bei seinen Kunden für das Angebot. Am Telefon möchte er sich aus „Termingründen“ dazu äußern nicht. Eine Anfrage per E-Mail ließ er unbeantwortet.

Verkauf von Feuerwerk: Weco bangt um Jobs, dänische Händler in Vorfreude

Dabei ist Carsten Pedersen nicht der einzige Händler, der auf ein gutes Geschäft mit Feuerwerkskörpern und auf deutsche Kunden setzt. Die T. Hansen-Gruppe etwa öffnet ihre Verkaufsstelle in Krusau direkt an der dänischen Grenze am 27. Dezember 2021. Pressesprecher Lars Dahl erwartet in allen süddänischen Verkaufsstellen mehr deutsche Kunden: „Sie sind hier willkommen.“ Auf Parkplätzen rund um Sonderburg, Apenrade und Pattburg verkauft zudem Lars „Lasse“ Petersen Raketen und mehr an Deutsche und Dänen.

Für den deutschen FeuerwerksherstellerFür den deutschen Feuerwerkshersteller Weco ist das Verkaufsverbot unverständlich Weco ist das Verkaufsverbot unverständlich: „Die Situation jetzt bewirkt doch genau das Gegenteil, was man mit dem Verbot eigentlich erreichen will. Nämlich, dass viele Menschen illegale und lebensgefährliche Feuerwerkskörper im Ausland oder sogar auf dem Schwarzmarkt kaufen oder schlimmsten Fall selbst Feuerwerkskörper basteln“, sagt ein Weco-Sprecher. Hinzu kommt die wirtschaftliche Komponente: Das Werk in Freiberg wird geschlossen, in Kiel bangen die 40 Mitarbeiter weiter um ihre Jobs.

Dänische Händler setzen auf deutsche Kunden

Doch machen die dänischen Händler durch das Verkaufsverbot in Schleswig-Holstein auch tatsächlich mehr Umsatz? „Lasse“ Petersen denkt kurz nach und bemerkt selbst überrascht: „Entgegen der Erwartung habe ich vergangenes Jahr weniger Euros eingenommen als in den Vorjahren“. Die Deutschen bezahlen die Ware bei ihm immer bar auf die Hand.

An der Einfuhr kann das nicht liegen: Nach Angaben von Carola Jeschke vom Landeskriminalamt in Kiel dürfen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner über 18 Jahren in Dänemark Feuerwerkskörper der Kategorie F 2 kaufen, sie über die Grenze bringen und diese außerhalb der Feuerwerksverbotszonen abfeuern, wenn sie für den europäischen Markt zugelassen sind (CE-Kennzeichnung). Selbst dann, wenn in Deutschland über ein Verbot keine Feuerwerkskörper in den Handel gelangen dürfen.

Silvesterfeuerwerk: Was eingeführt werden darf und was nicht In Deutschland dürfen nur Feuerwerkskörper genutzt werden, die die CE-Kennzeichnung haben. Fehlt diese oder ist sie gefälscht, ist die Einfuhr der Feuerwerkskörper verboten und strafbar. Selbst dann, wenn die Raketen und Böller in Frankreich, den Niederlanden oder Polen zugelassen sind. Eingeführt werden dürfen von Personen über 12 Jahren zugelassene Feuerwerkskörper der Kategorie F1. Darunter fallen unter anderem Knallfrösche, dicke Brummer und die wilde Hummel. Silvesterfeuerwerk fällt unter die Kategorie F2. Die Einfuhr ist nur Personen über 18 Jahren gestattet. Nicht eingeführt werden dürfen sogenannte „celebration cracker“, „Blitzknallsätze (Flashbanger)“ oder Raketen mit mehr als 20 Gramm Netto-Explosivstoffmasse. Für die letztgenannten ist immer eine besondere Erlaubnis erforderlich. Ebenso für die Einfuhr von Feuerwerkskörpern der Kategorien F3 (Kugelraketen, Batterien, uvm.) und F4 (Großfeuerwerk). Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit einem Strafverfahren rechnen. Die nicht zugelassenen Feuerwerkskörper werden beschlagnahmt. Reisefreimengen werden hier nicht gewährt.

Zoll und Bundespolizei kontrollieren stichprobenartig an der Grenze

Die Bundespolizei Flensburg behält sich dennoch vor, an der Grenze stichprobenartig die Reisenden zu kontrollieren. Sollten die Beamten dabei unerlaubte Pyrotechnik in einem Fahrzeug entdecken, würden sie den Zoll verständigen. „Wir von der Bundespolizei haben kein besonderes Augenmerk darauf, ob jemand Feuerwerkskörper einführt“, so Sprecher Jürgen Henningsen.

Und der Zoll? Der guckt im Dezember genauer hin, so Luise Hoppe, Sprecherin der Generalzolldirektion in Bonn: „Grundsätzlich haben wir zum Jahresende ein verstärktes Augenmerk auf die Einfuhr und das Verbringen von nicht-zugelassener Pyrotechnik im Rahmen unserer risikoorientierten Kontrollen.“ Sebastian Wagener vom Hauptzollamt in Kiel ergänzt mit Blick auf den Jahreswechsel 2020/21: „Es wurde nicht auffällig mehr Feuerwerk aus dem Ausland eingeführt als in den Vorjahren.“ Aussagekräftig sei dies jedoch nicht: „Dazu ist die Kontrolldichte zu gering.“

Feuerwerkskauf in Dänemark: Landespolizei hat eine Erklärung für den Umsatzrückgang

Eine mögliche Erklärung für den Umsatzrückgang in Dänemark kommt von der Landespolizei: „Beim Abfeuern von Feuerwerkskörpern – auch aus dem Ausland – gab es im vergangenen Jahr ein Problem: Den Mangel an Gelegenheiten, das Feuerwerk dann auch abzufeuern“, sagt Sprecher Dennis Schneider.

Kreise und Kommunen hatten zu Silvester 2020 öffentliche Zonen eingerichtet, in denen das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verboten war, und sie kontrollierten das auch. Für dieses Jahr werden – mit Verweis auf die bereits durch die Corona-Pandemie belasteten Krankenhäuser – solche Verbotszonen erwartet. Jede auf Pyrotechnik zurückzuführende Verletzung sei ein Notfall zu viel, so der Tenor.

Eine andere Erklärung dürften die Einreiseregelungen gewesen sein: Es durften nur Menschen aus Schleswig-Holstein mit einem negativen Coronatest nach Dänemark einreisen. Aktuell sind laut Auswärtigem Amt geimpfte, genesene, aber auch ungeimpfte Schleswig-Holsteiner von der Testpflicht bei der Einreise befreit – möglich macht dies eine Sonderregelung für Bewohner des Grenzlandes.

Von Rieke Beckwermert/KN