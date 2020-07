Stade

Bei einer toten Fledermaus in Horneburg im Landkreis Stade haben Amtstierärzte den Fledermaus-Tollwut-Virus nachgewiesen. Weil die Krankheit auf andere Tiere und Menschen übertragbar ist und schwere gesundheitliche Folgen haben und sogar zum Tod führen kann, raten Experten, freilaufende Katzen und Hunde unbedingt gegen Tollwut impfen zu lassen. Sie könnten möglicherweise am Boden liegende Fledermäuse beschnüffeln oder sie beißen. Wie Fledermausexperte Peter Klug sagt, ist Tollwut bei Fledermäusen extrem selten. In fünf Jahren sei dies bislang erst zweimal vorgekommen, in beiden Fällen seien es Breitflügelfledermäuse gewesen. Unklar ist, ob es weitere Fledermäuse gibt, die das Virus in sich tragen, aber bislang nicht getestet worden sind.

Atypisches Verhalten: Fledermaus biss und war aggressiv

Im jüngsten Fall hatten hatten eine junge Frau und ihre Mutter die Fledermaus auf der Straße krabbeln sehen. Da sie Angst hatten, dass sie überfahren werden könnte, nahmen sie sie mit nach Hause. Als sich das Tier bis zum nächsten Morgen nicht erholt hatte, ließen sie es von Peter Klug abholen. Der versuchte, die Fledermaus über sechs Tage aufzupäppeln – aber ohne Erfolg. Er beobachtete sehr atypisches Verhalten bei ihr: „Sie trank nur, fraß nicht und war sehr aggressiv, drohte, fauchte und wollte beißen, normalerweise ziehen sich die Tiere eher zurück.“

Anzeige

Beim Tierarzt ließ Klug die Fledermaus schließlich einschläfern und brachte das tote Tier zum Kreisveterinäramt. Dort untersuchte man den Kadaver und nahm eine Probe, die man zur Untersuchung in die Tierärztlichen Hochschule nach Hannover schickte. Das Ergebnis: Die Fledermaus hatte Tollwut. Das Virus sei ähnlich der bekannten Fuchs-Tollwut, sagt Klug.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Experte rät, vor allem Katzen, aber auch Hunde, die frei draußen herumlaufen, gegen Tollwut zu impfen. Etwas anderes sei das bei Vögeln in Volieren und Kaninchen in Freilaufgehegen, die nicht mit Fledermäusen in Berührung kommen könnten. Wer ein krankes Tier findet, solle es nur mit bissfesten Arbeitshandschuhen anfassen.

Von Saskia Döhner