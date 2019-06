Der Norden „Gravierende Folgen“ in Niedersachsen Flexible Einschulung bringt Kita-Planer in Bedrängnis Wer soll die zusätzlichen Kinder versorgen? Kurz vor den Sommerferien schlagen Kita-Planer in vielen Kommunen Niedersachsens Alarm. Grund ist die neue Freiheit der Eltern, flexibel über die Einschulung ihrer Kinder zu entscheiden.

Kinder spielen in einem Bällebad in einer Kindertagesstätte in Osnabrück (Symbolbild). Quelle: Friso Gentsch/dpa (Archiv)