Ein Autodieb ist mit einem gestohlenen Bulli über die Autobahn 2 bei Braunschweig vor der Polizei geflüchtet und hat dabei einen Streifenwagen gerammt. Nachdem der Wagen im Raum Hannover am Mittwoch als gestohlen gemeldet worden war, hatte eine Streife der Autobahnpolizei den Bulli kurz darauf auf der A2 in Höhe der Ansschlussstelle Braunschweig-Flughafen entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Auch zweites Anhaltemanöver misslang

Als die Polizisten den Bulli in der Kurve der Ausfahrt Lehre/Wendhausen anhalten wollte, bremste der Autodieb plötzlich, sodass der Streifenwagen auffuhr. Auch ein zweites Anhaltemanöver misslang den Angaben zufolge. Als die Polizisten mit ihrem Einsatzwagen seitlich neben dem Bulli fuhren, rammte dieser den Streifenwagen und fuhr davon. Das Polizeiauto war dann so beschädigt, dass es den Flüchtigen danach nur noch langsam verfolgen konnte.

Der gestohlene Bulli wurden wenig später verlassen in der Ortschaft Wedesbüttel (Kreis Gifhorn) gefunden. Von dem Autodieb fehlte jede Spur. Auch eine Suche mit zehn weiteren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos.

