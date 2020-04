Hannover

53 Kinder und Jugendliche, die bisher in Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln lebten, sollen am Sonnabend in Niedersachsen eintreffen und für vierzehn Tage im Landkreis Osnabrück untergebracht werden. Das bestätigte das Sozialministerium am Donnerstag. Nach der zweiwöchigen Quarantänezeit sollen die Kinder auf Familien verteilt werden. Etwa 20 von ihnen hätten Verwandte in Deutschland, zu denen sie ziehen könnten, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums.

Die Kinder kämen aus den griechischen Aufnahmelagern der Inseln Lesbos, Chios und Samos, erklärte das Ministerium. Ein Großteil der Kinder sei unter 14 Jahren, sie alle seien unbegleitet in den griechischen Aufnahmelagern gelandet und kämen ursprünglich aus den Kriegsgebieten in Syrien, Afghanistan und Eritrea.

Konkreter Ort der Quarantäne wird nicht mitgeteilt

„Ich danke allen Beteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit“: Carola Reimann, Niedersachsens Sozialministerin (SPD). dpa-Bildfunk +++ Quelle: Peter Steffen/dpa

Die Aufnahme der Kinder erfolge in enger Abstimmung zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ( BAMF), den Innenministerien von Bund und Land sowie dem Sozialministerium und den griechischen Behörden. Landessozialministerin Carola Reimann ( SPD) erklärte: „Die Kinder werden zunächst an einem gut geeigneten Ort im Landkreis Osnabrück von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe betreut und begleitet. Dort ist auch die medizinische und psychologische Versorgung sichergestellt. Ich danke allen Beteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit, die die Aufnahme der Kinder in Niedersachsen ermöglicht hat.“

Die Osnabrücker Landrätin Anna Kebschull (Grüne) betonte, dass man den genauen Ort, an dem die Kinder untergebracht werden, zu deren eigenen Schutz nicht mitteile. „ Die Kinder mussten viele Monate in erbärmlichen und katastrophalen Zuständen leben und haben zum Teil ihre Eltern im Krieg oder auf der Flucht verloren. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass wir sie besonders schützen wollen – auch vor dem großen Interesse der Öffentlichkeit.“

Vor dem Abflug untersucht

Alle Kinder seien vor ihrem Abflug aus Athen medizinisch untersucht worden und hätten keine Erkrankungen. Auch andere Bundesländer hätten angeboten, einige Kinder aufzunehmen. Für eine Aufnahme der Kinder hatte besonders Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) plädiert, nachdem er im Oktober vergangenen Jahres Lesbos besucht und sich ein eigenes Bild von der erbärmlichen Lage der dort gestrandeten Kinder und Jugendlichen gemacht hatte.

Von Michael B. Berger