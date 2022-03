Hannover

Die Herausforderungen für die niedersächsischen Schulen bei der Integration von Flüchtlingskindern aus der Ukraine werden größer. Nach Angaben des Kultusministeriums waren bis Ende vergangener Woche bereits 1600 ukrainische Schüler an niedersächsischen Schulen gemeldet. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kündigte eine stärkere Unterstützung durch das Land an.

„Wir arbeiten daran, mehr Ressourcen für die Schulen zu generieren. Das bedeutet, mehr Personal und mehr Geld“, sagte Tonne dieser Zeitung. „Wir werden Pensionäre und Studierende ansprechen, damit diese auf Honorarbasis die Schulen unterstützen können.“ Außerdem würden derzeit formale Hürden beiseitegeräumt, um die pädagogischen Kräfte unter den Geflüchteten möglichst schnell einstellen zu können. Voraussetzungen dafür wie Führungszeugnis, Nachweise von Sprachkenntnissen oder Qualifikationsbelege müssten in der akuten Notlage „möglichst flexibel und pragmatisch“ geregelt werden.

Keine Schulpflicht für Flüchtlingskinder

Tonne betonte, dass das System nicht auf sehr viele zusätzliche Schüler in sehr kurzer Zeit ausgerichtet sei. Sprachlern- und Willkommensklassen seien daher möglich. „Diese sind auch in Ukrainisch denkbar.“ Der Kultusminister hält in gewissem Rahmen auch Onlineunterricht für denkbar, wenn sich Jugendliche mit noch intakten Schulen in der Ukraine vernetzen. Die Bundesländer prüften zudem den Zugriff auf ukrainische Schulbücher.

Tonne forderte die Schulträger auf, auf eine Durchsetzung der Schulpflicht gegenüber den ukrainischen Schülern bis auf Weiteres zu verzichten. „Es gilt, die individuellen physischen und psychischen Belastungen der Kinder und Jugendlichen ebenso zu berücksichtigen wie die Gesamtumstände der angekommenen Familien.“ In diesem Sinne sei die „Schulpflicht“ als „Schulmöglichkeit“ zu betrachten.

Kommunen brauchen finanzielle Unterstützung

Die Kommunen verlangen unterdessen für die schulische Integration mehr Hilfe. „Unsere Angebote stemmen wir mit einer pandemiebedingt und durch Fachkräftemangel dünnen Personaldecke und einem bereits gut ausgelasteten Schul- und Kita-System“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Montag. „In dieser herausfordernden Situation sind wir – wie alle Kommunen – dringend auf Unterstützung vom Bund und vom Land angewiesen.“

In diesen Zelten, die in leeren Messehallen stehen, wohnen derzeit weit mehr als 1000 Flüchtende – darunter viele Kinder und Jugendliche. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

In Hannover sind nach Angaben von Schuldezernentin Rita Maria Rzyski inzwischen 60 ukrainische Kinder an Schulen angemeldet. „Bei allen Fragen rund um den Besuch von Schule und Kita werden wir uns Schritt für Schritt an die Lösungen heranarbeiten und dabei alle Optionen prüfen müssen“, sagte Rzyski. Es gebe aber noch keinen Masterplan.

Verbände fordern ukrainische Lehrkräfte

Der niedersächsische Schulleitungsverband (SLVN) erklärte, die Bereitschaft der Schulen, die Familien aus der Ukraine zu unterstützen, sei zwar groß. Allerdings sei bei den Schulen nach zwei Jahren Pandemie auch „die Luft raus“, sagte der SLVN-Vorsitzende René Mounajed. Benötigt würden mehr Geld, mehr Personal und mehr Räume. Zusätzliche Lehrkräfte müssten daher schnell und unbürokratisch eingestellt werden. Darüber hinaus sollten die Schulträger den Schulen mehr Räume für zusätzliche oder größere Lerngruppen zur Verfügung stellen.

Der Schulleitungsverband und der Philologenverband (PHVN) fordern, dass die Schulen ukrainische Lehrkräfte ohne bürokratische Hürden beschäftigen können. „Wir dürfen jetzt nicht zu einer Parallelgesellschaft kommen, dass die ukrainischen Kinder sozusagen auf der einen Seite sind und unsere deutschen Kinder auf der anderen Seite“, sagte PHVN-Landeschef Christoph Rabbow. Außerdem brauche es Sprachförderklassen, um die Ukrainer möglichst gut zu integrieren. Rabbow warb dafür, die während der Corona-Pandemie befristet aufgestockten Stellen für Schulpsychologen beizubehalten.

Von Marco Seng und Britta Lüers