Herr Kimil, am Mittwochmorgen sind unter anderem 50 minderjährige unbegleitete Jugendliche aus dem Flüchtlingslager Moria nach Deutschland gekommen. Was glauben Sie, in welcher Verfassung werden sie sein?

Man muss sich klar machen: Diese Jugendlichen sind in vieler Hinsicht in einer Ausnahmesituation gewesen. Sie haben mehrere traumatische Erlebnisse hinter sich. Sie haben unter schlimmen Zuständen im Flüchtlingslager in Moria gelebt. Sie haben den Brand dort mittel- oder unmittelbar erlebt. Die meisten kommen zudem aus Afghanistan, einem Land, das sich seit 40 Jahren im Dauerkriegszustand befindet. Sie haben mit einiger Wahrscheinlichkeit auch Gewalterfahrungen hinter sich.

Das ist Ahmet Kimil Ahmet Kimil (49), ist ausgebildeter Diplom-Psychologe und psychologischer Psychotherapeut sowie therapeutischer Leiter des Ethno-medizinischen Zentrums (EMZ) in Hannover. Das EMZ wurde 1989 mit dem Ziel gegründet, die gesundheitliche Versorgung von Migranten zu verbessern. Es bildet eine „Brücke zwischen den Kulturen“, indem es zwischen Menschen verschiedener Kulturen sowie Sprachen und ihren unterschiedlichen Vorstellungen von Körper, Gesundheit und Krankheit vermittelt. Das EMZ hat seit Anbeginn unterschiedlichste Projekte mit Flüchtlingen durchgeführt, unter anderem in der Fachberatung für Gesundheitsdienste und Krankenhäuser und in der transkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie. Das EMZ erhielt im Oktober 2015 für sein Engagement den renommierten „European Health Award“.

Was für Erfahrungen können das sein?

Das können sogar solche sein, die wir uns kaum vorstellen können. Ich habe Jugendliche behandelt, bei denen sich herausstellte, dass sie Kindersoldaten waren und einen Menschen getötet hatten. Manche haben Nachbarn oder Angehörige sterben sehen – möglicherweise die eigenen Eltern. Oder die Eltern haben sie auf die Flucht geschickt und der Kontakt ist abgerissen. Dass die Kinder ohne Eltern kommen, ist umso schlimmer, weil diese die wichtigsten Beziehungspersonen für sie sind. Sie geben Sicherheit, Orientierung. All das fehlt jetzt.

Ein großer Schritt in eine neue Welt

„Sie haben einen großen Schritt in eine Welt gemacht, die Besserung verspricht“: Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos kommen in Hannover an. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Auf Bildern von der Ankunft am Flughafen sehen Flüchtlingskinder aber oft glücklich aus. Es wirkt als wären sie aufgeregt, voller Vorfreude auf das neue Land.

Sie sind auch glücklich, das ist nicht gespielt. Sie haben einen großen Schritt in eine Welt gemacht, die Besserung verspricht. Aber die Flüchtlingshelfer, Sozialarbeiter, Lehrer, Ärzte, müssen sich bewusst sein, dass es Einbrüche geben wird. Die Kinder kommen ohne Eltern. Sie erleben nach der ersten Euphorie einen Kulturschock, merken, dass sie sich alleine in einer fremden Sprache, in fremden Systemen zurechtfinden müssen. Darauf, dass es da Rückschläge gibt, muss man sich definitiv einstellen.

Wie lange dauert es, bis die Kinder einigermaßen stabil sind?

Meine Erfahrung ist: ein bis zwei Jahre.

Todesnahe Erfahrungen erschweren die Integration

Wie äußert es sich, wenn Kinder seelische Verletzungen davon getragen haben?

Das kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie widerstandsfähig sie sind. Wenn sie todesnahe Erfahrungen gemacht haben, ist mit schweren Folgeschäden zu rechnen. Bilder kommen in Albträumen, manchmal auch tagsüber in Flashbacks zurück. Manche Kinder können sich in der Schule, beim Deutschlernen nicht konzentrieren, bekommen keine Ausbildung hin. Es gibt körperliche Symptome: Herzrasen, ständiges Unwohlsein. Manche isolieren sich, sind sogar aggressiv.

Was kann man tun?

Wer sich um solche Flüchtlingskinder kümmert, muss diese Symptome deuten können. Man muss wissen, die Kinder verweigern sich der Integration nicht. Sie sind in ihren Erfahrungen gefangen, brauchen therapeutische Hilfe. Sie können es in diesem Moment einfach nicht besser.

Von Jutta Rinas