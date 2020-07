Hamburg

Auf dem Flughafen Hamburg ist am Freitag ein Kleinflugzeug von der Landebahn abgekommen. Bei dem Zwischenfall sei niemand verletzt worden, auch die beiden Insassen nicht, sagte eine Sprecherin des Airports. Die Cessna habe einen Fahrwerksschaden erlitten und musste von der Flughafenfeuerwehr geborgen werden. Der Flugbetrieb war am Nachmittag für zweieinhalb Stunden unterbrochen worden.

Auf dem Helmut-Schmidt-Airport ist am Freitag ein Kleinflugzeug von der Landebahn abgekommen und hat eine Vollsperrung der Start- und Landebahnen verursacht Quelle: dpa

„Die Cessna lag direkt am Pistenkreuz“, erklärte die Sprecherin, warum Maschinen weder landen noch starten konnten. Wegen Verspätungen sollten sich Passagiere an die jeweilige Fluggesellschaft wenden. „Wir haben aber noch nicht das Flugaufkommen, das wir sonst hätten“, ergänzte sie. Wegen der Corona-Pandemie seien es derzeit etwa 15 000 Passagiere am Tag, sonst sind es etwa 50 000 an Ferientagen.

