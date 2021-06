Hannover

Die rot-schwarze Regierungskoalition in Niedersachsen will die Anwohner in der Region Hannover besser gegen den Fluglärm des Flughafens in Langenhagen schützen. Dazu müsste möglicherweise die Nachtflugregelung verschärft werden. Die Wirtschaft in Niedersachsen und der Airport selbst lehnen mögliche Beschränkungen allerdings ab.

Unternehmerverbände: „Wichtiges Alleinstellungsmerkmal soll Flughafen genommen werden“

„Mir fehlt völlig das Verständnis, wie man ausgerechnet jetzt so eine Diskussion beginnen kann. Die Branche ist extrem von Einschränkungen durch die Pandemie betroffen“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, Volker Müller, der HAZ. „Noch bevor der Flughafen Hannover wieder auf die Beine kommen kann, soll ihm eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale im Wettbewerb genommen werden.“ Das sei unverantwortlich und komme für den Flughafen zur Unzeit.

Existenziell für Geschäftsmodell

„Der Nachtflugverkehr ist existenziell für unser Geschäftsmodell“, betonte Airport-Chef Raoul Hille bei einer Anhörung der Fraktionen von SPD und CDU im Landtag zur Entwicklung des nächtlichen Fluglärms in der Region Hannover. Dass nun gerade in der Erholungsphase nach der Corona-Krise eine Diskussion über die Nachtflüge angeschoben werde, halte er für unglücklich. Mit weniger Nachtflügen werde der Flughafen unwirtschaftlich, und auf Stadt und Land als Gesellschafter kämen Millionenverluste und Schadensersatzansprüche des ebenfalls beteiligten privaten Finanzinvestors zu.

Der Leiter der Beteiligungsabteilung der Landeshauptstadt, Holger Ulbrich, erklärte, dass Eingriffe in die Nachtflugmöglichkeiten den Flughafen 30 Prozent seines Umsatzes und 2400 Arbeitsplätze kosten würden. Die Hälfte der Luftfracht und 20 Prozent der Passagiere höben nachts vom Airport ab. Verkehrsstaatssekretär Berend Lindner betonte, dass der Flughafen sämtliche Lärmgrenzwerte einhalte und es keine Rechtsgrundlage gebe, in das bestehende Betriebsmodell einzugreifen.

Koalition plant Gutachten

Trotz einer Verschärfung der Nachtflugregelung ab Hannover vor eineinhalb Jahren wollen die Regierungsfraktionen durch ein Gutachten prüfen lassen, ob ein besserer Schutz der Flughafenanlieger möglich ist. „Wir wollen niemandem das Fliegen verbieten“, sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer. Allerdings müsse geprüft werden, wie die Nachtflüge künftig gestaltet werden.

In der Anhörung forderte der Sprecher der Bürgerinitiative Bon-Ha, Dieter Poppe, einen Einstieg in den Ausstieg aus den Nachtflügen von 22 Uhr bis 6 Uhr. „Der Flughafen sollte nicht gezwungen sein, Gewinne auf Kosten der Gesundheit der Anwohner zu machen.“ Alle zehn Minuten ein Flugzeug komme einer Folter gleich.

Dirk Toepffer, CDU Fraktionsvorsitzender in Niedersachsen, macht sich für ein Gutachten zum Schutz der Flughafenanlieger stark. Quelle: Peter Steffen

Fluglärm verursacht Stress

Der Mainzer Kardiologe und Fluglärmexperte Thomas Münzel erklärte, dass Fluglärm bei Betroffenen Stress verursache, der wiederum Bluthochdruck und Herzkrankheiten auslöse. Selbst bei einem Menschen, der durch ein überfliegendes Flugzeug nicht aus dem Schlaf gerissen werde, steige der Blutdruck an.

Land und Stadt Hannover halten 70 Prozent der Anteile am Flughafen, der Rest gehört dem privaten Finanzinvestor Icon. Die Nachtflugregelung war erst im vergangenen Jahr für weitere zehn Jahre verlängert worden – mit der Einschränkung, dass besonders laute Maschinen nachts nicht mehr starten und landen dürfen.

Immer mehr Nachtflüge

Im Jahr 2004 zählte der Airport 85.459 Flugbewegungen, davon 10.713 Nachtflüge. 2019, im letzten Jahr vor der Corona-Krise, waren es insgesamt nur noch 77.008 Flugbewegungen, davon aber 15.655 in der Nacht. Die Zahl der Passagiere stieg im gleichen Zeitraum um gut eine Million auf 6,3 Millionen.

Von Marco Seng