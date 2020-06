Wietmarschen

Ein Pilot im Segelflugzeug ist beim Landeanflug auf den Flugplatz in Wietmarschen in Baumwipfel geraten und hat sich bei der Bruchlandung verletzt. Der Rumpf des Segelfliegers sei stark beschädigt worden, der Pilot sei aber ansprechbar und werde durch Rettungskräfte erstversorgt, teilte die Polizeidirektion Osnabrück am Sonnabend mit. Weitere Informationen zum Hergang des Absturzes im Landkreis Grafschaft Bentheim gab es zunächst nicht.

Von RND/lni