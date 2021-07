Hannover

Angesichts der Unwetter-Katastrophe im Westen Deutschlands werden auch in Niedersachsen Forderungen nach Verbesserungen beim Katastrophenschutz und bei den Warnsystemen laut. Innenminister Boris Pistorius (SPD) sprach sich dafür aus, die Bevölkerung wieder flächendeckend mit Sirenen zu warnen. Die Landtagsopposition sieht Niedersachsen schlecht aufgestellt für den Katastrophenfall.

Nach dem Ende des kalten Krieges vor 30 Jahren seien die Sirenen auf allen öffentlichen Gebäuden abgebaut worden, sagte Pistorius der HAZ. „Der Bund ist hier für mich eindeutig in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass das bundesweit flächendeckend wieder installiert wird, weil wir mit mehr solchen Lagen rechnen müssen“, sagte Pistorius. „Wir brauchen ein einheitliches Warnsystem, das störungsresistent ist und auch funktioniert, wenn das Stromnetz zusammenbricht.“

Althusmann schlägt Warn-SMS vor

Auch CDU-Landeschef Bernd Althusmann forderte effektivere Warnsysteme. Man müsse herkömmliche Alarm-Möglichkeiten und digitale Warnungen nutzen. Denn vielen Betroffenen sei die große Gefahr durch die Unwetter-Katastrophe nicht in vollem Ausmaß bewusst gewesen. „Ein Alarm per SMS an alle mobilen Endgeräte im betroffenen Gebiet kann regional genau und schnell warnen“, sagte der niedersächsische Wirtschaftsminister. Dafür brauche man keine vorab installierte App. Auch Sirenen seien weiterhin eine gute Möglichkeit der zusätzlichen Warnung.

Lies: Land nimmt kleine Flüsse in den Blick

„Ich glaube, es ist besser, einmal mehr zu warnen, als am Ende festzustellen, dass es zu spät ist“, sagte Umweltminister Olaf Lies (CDU). Die Hochwasservorhersagezentrale des Landes nehme inzwischen auch die kleineren Flüsse mit in den Blick. In Niedersachsen sind Lies zufolge vor allem die Bereiche um die Innerste, die Oker und die Aller unter besonderer Beobachtung. Dort sei es bereits 2017 zu dramatischen Hochwasserereignissen gekommen. Starkregenereignisse seien aber nicht vorhersehbar. „Deshalb müsse landesweit kartiert werden, wo sich Wassermassen aufgrund der Gebietsstruktur sammeln könnten.“

Grüne: Katastrophenschutz ist desolat

Für die Opposition ist Niedersachsen nicht gut aufgestellt. „Der Katastrophenschutz in Niedersachsen ist desolat“, sagte Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer der HAZ. Innenminister Pistorius habe die Zuschüsse in der Vergangenheit massiv gekürzt, Feuerwehren und andere Hilfsorganisationen seien deshalb unzureichend ausgerüstet. „Wir müssen den Katastrophenschutz klimaresistenter machen“, forderte Meyer. Dazu seien sechs Millionen Euro jährlich nötig.

„Ich fürchte, auch in Niedersachsen sind wir nicht optimal für Katastrophenfälle aufgestellt“, sagte der FDP-Innenpolitiker Marco Genthe der HAZ. Das liege einerseits in der Verantwortung des Bundes, der beispielsweise seinen Verpflichtungen zur Lieferung von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz nur schleppend nachkomme. „Andererseits hat in den letzten zehn Jahren in vielen niedersächsischen Landkreisen keine einzige Vollübung für den Katastrophenfall stattgefunden“, kritisierte Genthe.

Kommunen sehen Verbesserungsbedarf

Die niedersächsischen Kommune hatten in den Vergangenheit den Rückbau der Krisenstrukturen und die mangelnde finanzielle Ausstattung der Katastrophenschützer beklagt. „Solche Starkregenereignisse und damit verbundene Hochwasserlagen können überall auftreten, sodass wir den Katastrophenschutz – auch in Niedersachsen – optimal aufstellen müssen“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des niedersächsischen Städtetags, Jan Arning, am Montag. Die effektive Warnung der Bevölkerung sowie die Kommunikation in solchen Lagen sei enorm wichtig.

