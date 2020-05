Forstwirte sorgen sich um Niedersachsens Wälder

Hannover

Die anhaltende Trockenheit bereitet Waldbesitzern wie Landwirten zunehmend Sorge. Die Landesforsten befürchten auch in diesem Jahr einen massiven Schädlingsbefall und großen Waldverlust. Landwirte stellen sich schon jetzt auf einen erhöhten Bewässerungsbedarf ihrer Felder ein.

„Was Corona für den Menschen ist, ist der Borkenkäfer für den Wald, denn auch er vermehrt sich in exponentieller Weise“, sagte der Präsident der Niedersächsischen Landesforsten, Klaus Merker, der HAZ. Schon heute hätten die Landesforsten, der größte Waldbesitzer in Niedersachsen, baumlose Areale von 10.000 Hektar. „Das entspricht bis zu 15.000 Fußballfeldern.“

In der Tiefe fehlt das Wasser

Die Niederschläge im Mai hätten, so Merker, kaum Entlastung in der angespannte Lage gebracht, da nach dem dritten Dürrejahr der tiefere Unterboden kein Wasser mehr habe. „In 1,80 Meter Tiefe stehen die alten Bäume gleichsam im Trockenen. Buchen sterben dann irgendwann.“ Die durchgängige Trockenheit sei eine Extremsituation, die er in seinem gesamten Berufsleben noch nicht erlebt habe, sagt der Forstwissenschaftler. Und während die Landwirte, die auch unter den Dürreperioden leiden, noch mit Bewässerung gegenwirken könnten, sei für die Förster „gegen die Trockenheit kein Kraut gewachsen“. Vor allem den Fichten habe die Kombination von Trockenheit und Wärme im April zugesetzt: „Sie lässt die Borkenkäferpopulation geradezu explodieren.“

„Teure Pflanzungen dienen dem Klimaschutz“

Noch würden die Landesforsten die Defizite aus ihren Rücklagen finanzieren, sagt Merker. Doch lange werde das nicht mehr gehen. Den Landesforsten fehlten durch die drastisch gefallenen Holzpreise etwa 35 Millionen in der Kasse. Etwa 10 Millionen jährlich kosteten die Pflanzungen, mit denen der Wald wieder aufgebaut werde – vor allem mit Eichen, Buchen, Douglasien und anderen Baumarten. „Die Wiederbewaldung ist ein Beitrag zum Klimaschutz, das müsste öffentlich klar sein – und auch mit Zuschüssen finanziert werden“, sagt der Präsident der Landesforsten. Auf 50 Jahre gerechnet, stellen sich die Förster auf einen Klimaerwärmung um vier Grad plus ein.

Getreide muss beregnet werden

Auch Niedersachsens Landwirte sehen die Frühjahrstrockenheit mit Sorge. Zwar hätten die Niederschläge der ersten Maiwochen dazu geführt, dass man auf eine Beregnung des Winterroggens verzichten konnte, sagt Silke Breustedt-Muschalla vom Landvolk. Doch sei es nach dieser vorübergehenden Erholung weitgehend wieder trocken in Niedersachsen.

„Die klimatische Wasserbilanz rutscht in vielen Regionen wieder ins Negative“, sagt Breustedt-Muschalla. So nehme im Getreide der Beregnungsbedarf wieder zu. Doch sei die Beregnung auch teuer, sagt Breustedt-Muschalla. Vielerorts setzten die Berater und Landwirte schon vor und während der Saat verstärkt auf wassersparende und bodenschonendere Verfahren. Was aber, wenn es wieder einen Hitze-Sommer wie im vergangenen Jahr gibt?

Von Michael B. Berger