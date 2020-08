Hannover

Einer der prominentesten Gewerkschafter Deutschlands will für Niedersachsens Grüne in den Bundestag: Der langjährige Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirkse, bestätigte am Montag Informationen der HAZ, dass er eine Kandidatur in Wolfsburg anpeilt. „Ja, das strebe ich an, ich will mich aber noch in den Mitgliederversammlungen bekannt machen“, sagte der 68-jährige, der derzeit noch in Berlin lebt und schon lange Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen ist.

Zurück zu den Wurzeln

Frank Bsirske stammt aus Helmstedt, ist aber in Wolfsburg zur Schule gegangen. Von daher gebe es viele Bezüge zu dieser Stadt. Der studierte Politikwissenschaftler stand von dem Jahr 2000 an, als die ehemalige Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehrt (ÖTV) in Verdi aufging, bis 2019 als Bundesvorsitzender an der Spitze der Gewerkschaft. „Für eine Partei, die unterstreicht, dass das Soziale und das Ökologische einander bedingen, hat es durchaus einen Symbolwert, wenn man als bekannter Gewerkschafter in den Bundestag geht“, meinte Bsirkse zu dem angestrebten Neustart: „Ich bin durchaus fit und kann mir das gut vorstellen.“

Dem Vernehmen nach stoßen die Ambitionen Bsirskes auf große Sympathien bei der Grünen-Landesspitze. Allerdings sei es noch ein sehr früher Zeitpunkt, zumal die Listenaufstellung für die Bundestagswahl erst im nächsten Jahr geschehe, heißt es. Es gibt allerdings auch Grüne, die den Neustart ambivalent sehen, weil sie trotz der Prominenz des Kandidaten meinen, es müssten auch Junge zum Zug kommen.

Umzug nach Hannover

Frank Bsirke lebt derzeit noch mit seiner Frau Bettina in Berlin, plant jedoch im Oktober einen Umzug nach Hannover, wo große Teile seines Freundeskreises leben. Hier begann bei der Ratsfraktion der Grünen Alternativen Bürgerliste (GABL) auch die Karriere des späteren Gewerkschaftschefs. Von 1997 bis 2000 leitete Bsirske das Personal- und Organisationsdezernat der Stadt Hannover und führte die Bürgerämter ein.

Von Michael B. Berger