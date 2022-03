Warnemünde/Kühlungsborn

Anja Baldt fällt auf, wenn sie mit ihren Faltern unterwegs ist. In einem sogenannten Schmetterlingshabitat transportiert sie die Insekten quer durch den Landkreis Rostock. „Wenn ich den Atlasspinner heraushole, können die Passanten immer kaum glauben, was sie da sehen“, beschreibt die 41-Jährige. Und das ist nicht verwunderlich: Der Attacus Atlas kann eine Flügelspannweite von bis zu 30 Zentimetern erreichen und zählt damit zu einem der größten Schmetterlinge der Welt.

Ein absoluter Blickfang. Deshalb bietet Anja Baldt unter Big Butterflies Germany auf Instagram ihre Nachtfalter für exklusive Shootings im Landkreis Rostock an – unter anderem am Strand von Warnemünde oder Kühlungsborn. Sie ist die Einzige, die das deutschlandweit macht. „Ich war selbst überrascht, dass es so ein Angebot noch nicht gab“, sagt die Ex-Berlinerin, die sich vor Kurzem ihren Kindheitstraum erfüllt hat und an die Ostsee gezogen ist.

Atlasspinner leben nur etwa sieben Tage

Die 41-Jährige ist etwa vor zwei Jahren zur Schmetterlingszucht gekommen. „Als ich einen Kohlweißling beobachtet habe, fragte ich mich, wie viele Arten es wohl früher in Deutschland gab“, erklärt sie. „Bei meiner Recherche bin ich dann irgendwann auf die größten Falter der Welt gestoßen. Sie haben mich so fasziniert, dass ich sie selbst züchten wollte.“

In solchen Taschen bringt Anja Baldt die großen Falter zu den Shootings. Quelle: Ann-Christin Schneider

Inzwischen hat sie sich auf die Zucht von Pfauenspinner spezialisiert. Aktuell hat sie etwa 30 Raupen und Puppen von acht verschiedene Arten zu Hause – darunter auch der Atlasspinner, der ursprünglich aus Südostasien stammt, und der Actias Luna, der durch seine knallgrüne Farbe besticht. Das Besondere an der Familie: Die Pfauenspinner haben kein Mundwerkzeug und können dementsprechend nicht fressen und trinken. „Sie sind nur auf der Welt, um sich fortzupflanzen“, erklärt Anja Baldt. „Deshalb werden sie auch nur etwa sieben Tage alt. Das macht auch die Shootings so exklusiv.“

Anja Baldt züchtet aber auch mehr Sorten – unter anderem den Actias Luna. Quelle: privat

Ob im Gesicht oder auf der Kleidung, die großen Falter mit den flauschigen Körpern von Anja Baldt lassen sich überall auf einem Model platzieren. Zaghaft klammert sich der Atticus Atlas mit dem prachtvollen braun-schwarzen Muster mit seinen Beinen an Lippe oder Nase fest. „Die Pfauenspinner sind flugfaul“, verrät die Schmetterlingsexpertin das Geheimnis, warum ihre Insekten nicht einfach bei der nächsten Gelegenheit davonflattern. „Aber jeder Atlasspinner hat einen anderen Charakter, wenn also einer doch mal wegfliegt, kann ich ihn schnell wieder einfangen“, sagt sie und lacht.

GZSZ-Star shootete schon mit Anja Baldts Atlasspinnern

Das Kribbeln im Gesicht durfte auch schon Schauspieler Marc Weinmann erfahren. Er spielt in der RTL-Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die Rolle des Luis Ahrens. Der Fernsehstar ist einer der berühmtesten Kunden von Anja Baldt. Generell ist das Interesse an Shootings mit ihren Tieren groß.

Buchen kann jeder das Erlebnis. „Das kostet 200 Euro die Stunde“, erklärt die 41-Jährige. Wer jedoch professionelle Fotos haben möchte, muss noch einen Fotograf engagieren. Anja Baldt kümmert sich auch darum, sollte das gewünscht sein. Etwa eine Stunde lang halten der wechselwarmen Nachtfalter durch, bis sie eine Pause brauchen.

Kontakt Wer ein exklusives Shooting mit den Nachtfaltern von Anja Baldt haben möchte, kann sich mit ihr in Verbindung setzen. Sie ist über das soziale Netzwerk Instagram unter @bigbutterfliesgermany oder per Mail an anja.01.1981@gmail.com erreichbar.

Wer sich jedoch mit den Insekten fotografieren möchte, muss flexibel sein – und das nicht nur, wegen der kurzen Lebenszeit. „Wie lange ein Atlasspinner braucht, um aus seinem Kokon zu schlüpfen, ist nicht pauschal zu sagen. Manchmal sind es nur zwei Wochen, es kann aber auch bis zu zwei Jahren dauern“, sagt Anja Baldt. Das mache auch die Zucht so kompliziert. „Ich hatte bisher erst ein Mal das Glück, ein Männchen und ein Weibchen gleichzeitig zu haben.“

Kostenlose Pfauenspinner-Eier für Schulen

Deshalb muss sie die Eier hauptsächlich einkaufen, anschließend zieht sie die Raupen groß. „Es dauert etwa acht Wochen, bis sie anfangen, sich zu verpuppen. In dieser Zeit fressen sich die Raupen mit Liguster oder Kirschlorbeer satt“, weiß die 41-Jährige. Im Schmetterlingshabitat hängen dann die Kokons bis zur „Geburt“. „Das zu beobachten ist immer wieder faszinierend. Ein richtiger Kraftakt für den Falter“, beschreibt Anja Baldt.

Ihr Herzblut hängt an jedem einzelnen ihrer Tiere. „Nicht immer sind alle perfekt, aber das sind wir Menschen ja auch nicht. Und gerade die ein oder andere Macke macht die Tiere auch besonders“, findet sie. Was sie nicht verstehen kann, ist, wenn Atlasspinner nur gezüchtet werden, um sie dann direkt wieder zu töten und als Präparate zu verkaufen.

Der Attacus Atlas ist ein Nachtfalter, der eine Flügelspannweite von bis zu 30 Zentimetern erreichen kann. Quelle: privat

Anja Baldt will ihr Wissen über die Pfauenspinner gern weitergeben, deshalb verschenkt sie unter anderem an Schulen und Kindergärten im Landkreis Rostock Eier des Götterbaumspinners. „Die Schüler sollen die Metamorphose von einer winzigen Raupe zu einem handzahmen Falter selbst erleben können“. Wer daran Interesse hat, soll sich einfach bei ihr melden.

Von Ann-Christin Schneider/OZ/RND