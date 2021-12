Eine Joggerin findet eine weibliche Leiche, die unter mysteriösen Umständen am Rand einer Bundesstraße bei Eckernförde erfroren ist. Einen Tag später gibt es neue Erkenntnisse – aber noch nicht volle Klarheit.

An der Bundesstraße 203 nahe Goosefeld – kurz hinter Eckernförde in Richtung Rendsburg – entdeckte eine Joggerin am Sonnabendmorgen eine tote Frau im Graben. Das Bild zeigt nicht den genauen Fundort. Quelle: Cornelia D. Mueller