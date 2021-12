Hannover

Die Polizei Niedersachsen kündigt eine härtere Gangart gegen die zunehmende Zahl an unangezeigten Corona-Protesten an. Axel Brockmann, Präsident des Landespolizeipräsidiums, äußerte sich am Donnerstag in Hannover bei der letzten Information des Corona-Krisenstabs in diesem Jahr entsprechend.

Die Gruppierung „Freie Niedersachsen“ ruft seit Wochen zu Kundgebungen gegen die Politik auf. Die Teilnehmer ignorieren dabei Ansagen der Polizei und nutzen rechtliche Schlupflöcher.

Polizei soll früher einschreiten dürfen

„Wir werden ein gezieltes Unterlaufen der Beschränkungen nicht akzeptieren“, sagte Brockmann am Donnerstag. Natürlich dürfe jeder protestieren – und das auch spontan. Aber dennoch habe sich jeder an die geltenden Vorgaben wie das Benennen eines Versammlungsleiters sowie Mindestabstände und das Tragen einer Maske zu halten. Die Polizei schütze das Grundrecht der Versammlungsfreiheit mit großem Einsatz. Daher dürfe es nicht sein, dass die Demoteilnehmer „durch Tricksereien“ versuchen, dieses auszuhebeln.

Beim vergangenen Protest am Montagabend in Hannover zogen mehrere Hundert Menschen durch Hannovers Innenstadt. Nur einmal wurden kurz mehrere Teilnehmer am Kröpcke von einer Polizeikette aufgehalten. Quelle: Peer Hellerling

Erst vergangenen Montagabend hatten sich wieder Hunderte Corona-Protestler unter anderem in Hannover versammelt. Jeglicher Versuch der Polizei, das Ganze als Versammlung einzustufen, wurde ignoriert. Sobald die Beamten Durchsagen machten und auf die dann geltenden Beschränkungen hinwiesen, lösten sich die Gruppen auf und formierten sich neu. Die Polizei hatte das Problem, dass so rechtlich jeweils eine neue Versammlung entstand, die ihrerseits wieder als solche deklariert werden musste.

Bis zu 3000 Euro Strafe

Laut Brockmann ergehe deshalb noch am Donnerstag ein Erlass an die Versammlungsbehörden, Allgemeinverfügungen mit generell geltenden Demoauflagen auszuarbeiten. Dann entfalle das sonst erst nötige Verlesen dieser Beschränkungen vor Ort. Die Einsatzkräfte könnten direkt gegen Verstöße vorgehen. Im Zweifel drohen sofort Zwangsmaßnahmen wie der Ausschluss von einer Demo. Lässt sich ein mutmaßlicher Organisator des unangezeigten Protests ausmachen, kann ihm eine Strafe von bis zu 3000 Euro wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz drohen. Brockmann stellte sogar beschleunigte Verfahren in Aussicht, sodass die Strafe binnen Stunden oder weniger Tage folgt.

Seit Wochen ruft die Gruppe „Freie Niedersachsen“ vor allem beim unter „Querdenkern“ und Impfgegnern beliebten Messengerdienst Telegram zu Protesten auf. Inzwischen finden sogenannte Spaziergänge in allen Landesteilen statt, wie es der Zusammenschluss bewusst unpolitisch betitelt. Unter den laut Brockmann „ausgesprochen heterogenen“ Protestlern sind auch Rechte und „Reichsbürger“. Der Verfassungsschutz warnt aber vor einer Radikalisierung. „Jedem, der da mitdemonstriert, sollte bewusst sein, dass er sich einreiht neben Sympathisanten von rechtsextremen Positionen und ,Querdenker‘-Ideologien“, sagte Brockmann.

Zuletzt 117 Corona-Proteste mit 13.000 Teilnehmern

Überwiegend trifft die Szene sich montags – und wird immer aktiver. Waren es am 13. Dezember niedersachsenweit noch 48 Versammlungen mit mehr als 6000 Menschen, kamen am 27. Dezember bereits 13.000 Personen zu 117 Demos. Nur 14 davon wurden im Vorfeld angezeigt.

Für Silvester und Neujahr sind via Telegram bereits neue Demos angekündigt. Die Polizei reagiert und hält bis einschließlich nächsten Montag nahezu alle zur Verfügung stehenden Kräfte in Bereitschaft. Außerdem wurde die Bundespolizei um Unterstützung gebeten. Brockmann: „Wir werden der Verfolgung von Verstößen eine hohe Bedeutung zukommen lassen.“

Von Peer Hellerling