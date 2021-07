Friedrich Wendt aus Ehra ist acht Jahre alt und hat als hochbegabtes Kind schon einen erstaunlichen Lebenslauf vorzuweisen. Vater Wilfried Wendt hat das zusammen gefasst.

Friedrich Wendt kam 2013 in Gifhorn zur Welt, seine Eltern sind 2016 aus beruflichen Gründen in die USA gezogen, nach Roanoke im Süden Virginias. Er begann mit eineinhalb Jahren mit Lesen und Schreiben und konnte mit drei problemlos eine analoge Uhr ablesen. Die Vorschule habe ihn ausführlich getestet. „Das Ergebnis war umwerfend“, so Wilfried Wendt. Drei Jahre alt und gerade mal sechs Monate in seiner neuen Heimat, bescheinigte man ihm, sprachlich und in Mathe auf dem Niveau der dritten Klasse zu sein.

Es galt abzuwägen, ob er mit Gleichaltrigen in die Vorschule oder mit Kindern im Unterricht sitzt, die mehr als doppelt so alt sind. „Der eine Weg garantiert Unterforderung und Langeweile mit all den Fehlentwicklungen, die daraus langfristig für ein Kind resultieren können. Andererseits, als Vierjähriger in die dritte Klasse zu gehen, bringt Anpassungsprobleme und Akzeptanzschwierigkeiten bei Mitschülern mit sich.“

Mit der US-Schulbehörde in Virginia sei nach Tests entschieden worden, dass Friedrich im normalen Unterricht zwei Klassen überspringt und mit vier Jahren in die zweite Klasse geht. Wilfried Wendt: „In Mathematik übersprang Friedrich sofort vier Schuljahre und belegt seitdem ein Extra-Programm an der Liberty University, eine der größten Universitäten der USA.“

Das deutsche ICBF (Internationales Centrum für Begabungs-Forschung) an der Universität Münster, die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore und auf Hochbegabung spezialisierte Schulpsychologen in Washington attestierten Friedrich Wendt seinem Vater zufolge einen Intelligenzquotienten zwischen 150 und 200. In der wissenschaftlichen Intelligenzmessung komme ein Kind mit einem IQ von 180 statistisch einmal unter 15 Millionen Menschen vor.

Zu Beginn dieses Jahres kam die Familie zurück nach Ehra. Friedrich habe im Januar, im Alter von sieben Jahren, seine offizielle deutsche Gymnasiums-Empfehlung bekommen „und ist damit der jüngste Gymnasiast in ganz Deutschland“. In Mathematik ist geplant, mit dem Lehrstuhl für Mathematik der Uni Münster eine Ausbildungskooperation einzugehen.