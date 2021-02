Hannover

Eigentlich passten sie nicht zueinander. Friedrich Wilhelm I., Preußens fettleibiger „Soldatenkönig“, galt als jähzornig und brutal. Seine Cousine Sophie Dorothea von Hannover, die er 1706 heiratete, war eher kühl und kultiviert. Zeitlebens blieben sie einander in aufreibender Hassliebe verbunden – und setzten binnen 23 Jahren nicht weniger als sieben Jungen und sieben Mädchen in die Welt, darunter jenen König, der als Friedrich der Große in die Geschichte eingehen sollte.

Einige der Kinder überlebten das Zahnfieber nicht und wurden nur wenige Monate alt. Andere litten unter dem preußischem Drill des Vaters, der seinen eher musisch veranlagten Sohn Friedrich wiederholt vor den Augen der entsetzten Höflinge blutig schlug. Auch die emotionale Kälte der Mutter erlebten die Königskinder als Last: „Sie hat nie eines ihrer Kinder geliebt“, notierte ihre älteste Tochter Wilhelmine einmal bitter.

Depressionen und Höllenvisionen

„Oft spielte das königliche Paar die Kinder gegeneinander aus, sodass aus vielen später misstrauische, bindungsunfähige Menschen wurden“, schreibt die Hildesheimer Historikerin Anna Eunike Röhrig. In ihrem Buch „Der Clan Friedrichs des Großen“ stellt sie die 13 Geschwister des Preußenkönigs in ebenso einfühlsamen wie kurzweiligen Porträts vor – und erzählt dabei Lebensläufe, deren Dramatik Stoff für mehrere Serienstaffeln abgäbe.

Es sind meist Geschichten vom Unglück: Toxische Familienbande beeinträchtigten viele der Sprösslinge zeitlebens; über die Auswirkungen ihrer verkorksten Erziehung auf die deutsche Geschichte lässt sich nur spekulieren.

König mit schwerer Kindheit: Friedrich der Große auf einem Ölgemälde von Antoine Pesne, 1746. Quelle: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Berlin-Brandenburg, SPSG

Friederike Luise beispielsweise, geboren 1714, wurde an einen Prinzen von Brandenburg-Ansbach verheiratet. Dieser hatte es im zarten Alter von 15 Jahren geschafft, ihren soldatischen Vater unter den Tisch zu trinken. Die Ehe wurde unglücklich, Friederike litt am Ende unter Depressionen, schlug bei Anfällen alles kurz und klein, sah Gespenster und hatte Höllenvisionen. Ihr eigener Sohn hielt sie die letzten 20 Jahre ihres Lebens wie eine Gefangene isoliert.

Ihre Schwester Anna Amalie galt als kauzig; sie sezierte mit Vorliebe Leichenteile und ließ neugierig alte Gräber und Grüfte öffnen. Mit etwas gutem Willen könnte man heute darin einen wissenschaftlichen Forscherdrang sehen, den man Frauen damals schlicht nicht zubilligte.

Blick fürs Bizarre

Trotz ihres scharfen Blicks fürs Bizarre liefert Röhrig mit ihrem Buch keine borussische Freakshow ab. Mit Anteilnahme beschreibt sie, wie sich die von den Eltern meist ungeliebten Geschwister später oft gegenseitig mit Intrigen und Missgunst das Leben schwer machten. Als Friedrich selbst König geworden war, zwang er seinen Bruder August Wilhelm in eine Ehe mit einer Frau, die dieser nicht leiden konnte – und forderte mit Nachdruck die Produktion potenzieller Thronerben ein.

Friedrich selbst blieb kinderlos. Er war schwul, ebenso wie sein Bruder Heinrich – ein Umstand, über den Historiker früher gern verschämt hinweggingen, „als wäre eine sexuelle Orientierung dieser Art ein Hindernis für geschichtliche Größe“, wie Röhrig schreibt. Die Brüder hatten sich sogar einmal um denselben Liebhaber gestritten. Obwohl Friedrich, der selbst in eine Ehe gezwungen worden war, von der Homosexualität Heinrichs wusste, ordnete er dessen Heirat an – allein, um seine Macht zu demonstrieren.

Cover Quelle: MatrixMedia

Immerhin schaffte das unter Friedrichs Ägide erarbeitete Allgemeine Landrecht die Todesstrafe für „Sodomiterei und andere dergleichen unnatürliche Sünden, welche wegen ihrer Abscheulichkeit hier gar nicht genannt werden können“ ab. Sein Vater hatte 1730 in Potsdam einen Familienvater, der bei „sodomitischen Handlungen“ erwischt worden war, noch lebendig verbrennen lassen.

Anna Eunike Röhrig: „Der Clan Friedrichs des Großen – ein König mit 13 Geschwistern“. Matrix Media Verlag. 206 Seiten, 25,60 Euro.

Von Simon Benne