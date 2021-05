Lübeck-Travemünde

Sie sind ein Paar zum Niederknien. Nach dem Tod ihrer Ehepartner haben sich Valdemar Prukner und Marianne Schalk im Malteserstift Haus St. Birgitta kennengelernt – und noch mal verliebt. Sie verbringen jeden Tag miteinander, gehen an den Strand, lachen viel, und er spielt ihr auf der Geige Stücke von Giuseppe Verdi vor. Das klingt nicht außergewöhnlich. Aber sie ist 89 und er 106 Jahre alt.

„Als ich hier ankam, ging es mir gar nicht gut“, sagt sie, „mein Mann war gestorben, und ich hatte gerade eine schlimme Operation hinter mir.“ Das war vor zwei Jahren. Mit ihrem Mann hatte sie sich gerade eine Wohnung in Travemünde als Alterswohnsitz ausgesucht. Da wurde er plötzlich sehr krank. „Als er nicht mehr da war, stand ich plötzlich ganz alleine da. Das war alles sehr traurig“, erinnert sie sich.

„Sein Lächeln hat mir sofort gefallen“

Sie zog ins Haus St. Birgitta, das sie schon von Veranstaltungen kannte. Das erste Essen dort wird sie nie vergessen. „Ich kam rein und bekam einen Tisch, an dem schon drei Herren saßen“, sagt die ehemalige Chefsekretärin mit der zarten Statur, dem herzlichen Lachen und den feinen Gesichtszügen. „Ich dachte: ,Na, Donnerwetter, das kann ja lustig werden’.“ Und das wurde es.

Denn sie saß direkt neben Valdemar Prukner. „Sein Lächeln hat mir sofort gefallen“, verrät die 89-Jährige und schaut zu dem Mann neben ihr auf dem Sofa. Im tadellosen Anzug sitzt der 106-Jährige da, hört ihr zu und sagt mit verschmitztem Blick: „Sie war gleich so freundlich und gesellig und – ja, sie sieht toll aus.“ Während er erzählt, liegt neben ihm seine Geige.

Studium der Musik

Er gibt noch kleine Konzerte im Haus, spielt mühelos, freudig und mit nie nachlassender Begeisterung für sein Instrument. Geboren wurde Prukner 1915 in Rijeka, einer Hafenstadt im heutigen Kroatien. Um 1920 zog die Familie nach Zagreb, und sein Vater musste als technischer Zeichner in einer Fabrik arbeiten. Wenn sein Papa frei hatte, spielte er Mandoline, Gitarre oder Geige. Der Sohn hörte zu und spielte alles nach.

Prukners Mutter war Italienerin und ebenfalls musikalisch. Sie liebte das Singen. So erlaubten die Eltern dem Jungen, die Musikhochschule zu besuchen. Sein Studium finanzierte der junge Mann, indem er Konzerte gab.

Später reiste er als Musikprofessor und Musiker mit seiner Geige um die Welt, spielte für die Reichen und Schönen. Mal alleine, mal im Quartett, mal in Orchestern. Eines Tages führten ihn seine Reisen auch an die Ostsee, wo das Casino Travemünde florierte. Das Seebad wurde fortan die Basis, er gab dort unzählige Konzerte. Und dort lernte er auch seine damalige Frau kennen. „Sie war Direktorin vom damaligen Hotel Atlantic“, erinnert sich der Witwer.

Nach ihrem Tod ging es Valdemar Prukner schlecht. „Er konnte das gar nicht fassen“, sagt Hausleiterin Karin Lonnemann. Umso mehr freut es sie jetzt, dass der charmante und lebensfrohe alte Herr an der Seite seiner neuen Liebe wieder strahlen kann. „Irgendwie haben sich die beiden gleich so gut verstanden. Wir sind alle total gerührt“, betont sie.

Inzwischen verbringen die beiden jeden Tag miteinander. „Uns verbindet vieles, auch die Lebensfreude“, erklärt die 89-Jährige, „ich habe immer positiv nach vorne geschaut, sonst hätte ich das alles nicht geschafft. Ich bin ein Flüchtlingskind, und wir kamen aus Ostpreußen zu Fuß.“ Mit sechs Geschwistern hat sie Krieg, Hunger und große Not erlebt. „Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.“

Sie wollen einfach jeden Tag genießen

Wenn die beiden nach vorne schauen, dann wollen sie einfach jeden Tag zusammen genießen. Sie haben die Zimmer nebeneinander, spazieren Hand in Hand durch das Haus und essen gerne ein Eis am Strand. „Ich hoffe, dass es noch ganz lange genau so bleibt“, meint der 106-Jährige. Dann gibt er ihr ein Küsschen, lächelt und sagt: „Und jetzt spiele ich etwas für dich auf der Geige.“

