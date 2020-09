Hannover

Die 16 Bundesländer haben nach monatelanger Corona-Zwangspause eine Fan-Rückkehr in die Fußballstadien schon zum Bundesliga-Start an diesem Wochenende beschlossen. Danach dürfen die Stadien ab sofort oberhalb einer Zahl von 1000 Zuschauern wieder bis zu 20 Prozent ausgelastet werden. Das gelte auch für Sporthallen und andere Sportarten. Darauf haben sich die Chefs der Staatskanzleien bei Gesprächen am Dienstagnachmittag geeinigt. Zunächst ist eine sechswöchige Testphase geplant. Ende Oktober soll eine endgültige Entscheidung fallen.

Erst am 2. Spieltag

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) begrüßte die Einigung. „Wir werden uns Mühe geben, die Vereinbarung möglichst schnell in die Praxis umzusetzen“, sagte Weil im Landtag. In Niedersachsen sei das zum 1. Spieltag in der Fußball-Bundesliga am Wochenende aber noch nicht möglich. Weil rechnet mit einer Umsetzung bis zum 2. Spieltag.

Anzeige

„Viele Sportbegeisterte, viele Fans, aber auch viele Sportler werden aufatmen“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann der HAZ. Auch hier bleibe Vorsicht geboten, er halte das abgestimmte Vorgehen aber für sinnvoll, sagte der CDU-Landeschef.

Weitere HAZ+ Artikel

Personalisierte Tickets

Laut Weil wird es keine Zulassung von Zuschauern geben, wenn das regionale Infektionsgeschehen es nicht zulässt. „Der Besuch erfolgt auf Basis von personalisierten Tickets.“ Voraussetzung sei auch, dass Abstandsregeln eingehalten und Besucherströme entzerrt würden. Er gehe davon aus, dass diese Grundsätze künftig auch für andere Veranstaltungen wie Konzerte gelten, sagte Weil.

Von Marco Seng