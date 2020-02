G 9 an Gymnasien - 2020 nur halb so viele Abiturienten in Niedersachsen: „Der Konkurrenzdruck verschärft sich“

Wegen der Rückkehr zu G9 an den allgemeinbildenden Gymnasien fällt der diesjährige Abiturjahrgang deutlich kleiner aus als sonst: Statt 32.000 Schulabgängern mit Hochschulreife wird es nur rund 16.500 geben. Was bedeutet das für den Arbeitsmarkt?