Hannover

Tourismusverbänden, Hoteliers und Ferienhausvermietern gehen die von der niedersächsischen Landesregierung ab dem kommenden Montag geplanten Lockerungen nicht weit genug. Um mehr Freiheiten für den Tourismus zu erreichen, haben Vertreter der betroffenen Verbände am Donnerstag vor dem Landtag in Hannover protestiert. Außerdem übergaben sie ihre Forderungen an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

„Licht am Horizont“

Vor allem die Vorgaben für Corona-Tests und die Beschränkung auf Urlauber aus Niedersachsen stoßen auf Unverständnis. Zwar sei die Öffnungsperspektive nach Monaten ganz ohne Touristen ein „Licht am Horizont“, meinte die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes, Carola Schmidt. Zu den täglichen Corona-Tests, die Gäste von Hotels, Jugendherbergen und Campingplätzen vorlegen sollen, gebe es aber noch viele ungeklärte Fragen.

Wie berichtet, plant die Landesregierung vom kommenden Montag an wieder Öffnungen für den Tourismus. Dann können Hotels und Ferienwohnungen in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 wieder öffnen. Voraussetzung sind außerdem tägliche Tests. Außerdem gilt die sogenannte Landeskinderregelung: Vorerst dürfen nur Gäste aus Niedersachsen beherbergt werden. Die Landesregierung will die Details der Lockerungen am Wochenende bekannt geben.

„Testen ist in ländlichen Regionen schwieriger“

Kritik kam bei dem Protest vor dem Landtag auch vom Landrat des Landkreises Göttingen, Bernhard Reuter. Er könne niemandem erklären, warum ein Gast aus einem Landkreis in Hessen mit einer Corona-Inzidenz von unter 50 nicht in Niedersachsen Urlaub machen würde, einer aus Salzgitter mit einer Inzidenz von derzeit deutlich über 100 aber kommen dürfe. Außerdem sei das Testen in den großen Städten eher kein Problem, im ländlichen Raum fehlten aber ausreichend Teststationen.

Wenn tägliche Tests gemacht werden müssten, könne es doch gar keine Rolle spielen, ob ein Gast aus Niedersachsen, Bremen oder Hamburg komme, sagte der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch. Er verlangte zudem schnelle finanzielle Unterstützung für touristische Betriebe. Beispielsweise fielen viele private und landwirtschaftliche Vermieter von Ferienwohnungen und von Reiter- und Ferienhöfen, Heuhotels und Hofcafés durch das Raster der staatlichen Förderung.

Landesweit hängten Hotels und Restaurants am Donnerstag unter dem Motto „Wir zeigen Flagge“ weiße Bettlaken und Tischdecken aus den Fenstern, um auf ihre Misere im monatelangen Lockdown aufmerksam zu machen.

Von Mathias Klein