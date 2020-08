Marienborn

Passkontrolle im Transitzug nach Berlin, ein Bild aus den Siebzigerjahren. Der Mann in der Uniform des Bundesgrenzschutzes trägt ein Fahndungsbuch unter dem Arm. Die Gedenkstätte Deutsche Teilung ruft es in Erinnerung: Auch der Westen nutzte den Übergang Helmstedt-Marienborn für seine Zwecke. „Straftäter wurden herausgefiltert“, erzählt ein Beamter des damaligen Bundesgrenzschutzes in einem Video. Pro Jahr seien es um die hundert gewesen.

Der Wachturm der ehemaligen Grenzübergangsstelle Marienborn. Die ehemalige DDR hinderte ihre eigenen Bürger an der heutigen Grenze von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt brutal an der Flucht und schikanierte Reisende aus dem Westen. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt hat am Erinnerungsort neben der Raststätte Marienborn Süd an der Autobahn 2 eine neue Dauerausstellung eröffnet. Sie ist nicht nur von der Präsentation auf modernem Stand. Im früheren Dienstgebäude der DDR-Grenztruppen erfahren die Besucher nun auch etwas darüber, wie der Westen mit der Grenze umging, die aus der Demarkationslinie der alliierten Siegermächte hervorging.

Im Mittelpunkt steht selbstverständlich weiter die DDR. In neun Kapiteln erzählt die Ausstellung die Geschichte des Ortes, an dem Reisende kontrolliert und schikaniert wurden, aber auch von geglückten und misslungenen Fluchten, dem Leben im Zonenrandgebiet und der friedlichen Revolution.

Grenzerfahrung für Anfänger

„Sperrzone“: Ein Multimediatisch am Eingang der neuen Dauerausstellung Die DDR-Grenzübergangsstelle Marienborn. Schauplatz des Ost-West-Konflikts im geteilten Deutschland der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die auf zwei Stockwerke und um Englisch als zweite Sprache erweiterte Ausstellung Die Grenzübergangsstelle Marienborn. Schauplatz des Ost-West-Konflikts im geteilten Deutschland versteht sich nicht zuletzt als Grenzerfahrung für Anfänger. „Früher ging es hier um den Blick hinter die Kulissen für Besucher, die die Grenze selbst kennengelernt haben oder sie gerne passiert hätten“, erläutert der amtierende Gedenkstättenleiter Sven Sachenbacher. „Heute hat der größte Teil unserer Gäste die Grenze nicht mehr erlebt.“

Marienborn war der größte Grenzübergang der DDR Marienborn war bis zur Einstellung der Kontrollen im Juli 1990 die größte Grenzübergangsstelle der DDR. Im Juli 1945 hatten die Siegermächte ein Stück entfernt an der Autobahn Berlin-Hannover den Alliierten Kontrollpunkt Marienborn-Helmstedt an der Demarkationslinie zwischen britischer und der sowjetischer Besatzungszone errichtet. Nach der Spaltung Deutschlands übernahm 1950 die DDR das Kommando. Da das Verkehrsaufkommen auf der Transitstrecke zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin stetig wuchs, errichtete sie Anfang der Siebzigerjahre die neue Kontrollstelle. Bei einem Spaziergang über das Gelände der einzigen noch in wesentlichen Teilen erhaltenen Anlage dieser Art können unter anderem Abfertigungsbereiche, Zollbereich und ein Kommandoturm der Grenztruppen besichtigt werden – wegen der Corona-Pandemie allerdings zurzeit teilweise nur von außen. Zugänglich ist aber auch jetzt die Wechselstube der Staatsbank, in der DDR-Reisende Geld tauschen mussten. Besucher können die Gedenkstätte vom Parkplatz der Raststätte Marienborn-Süd an der Autobahn 2 Richtung Berlin aus betreten. Radfahrer erreichen das Gelände über eine Zufahrt vom sieben Kilometer entfernten Helmstedt aus. Die neue Dauerausstellung umfasst zwei Etagen im Stabsgebäude der DDR-Grenztruppen. Nicht nur wegen möglicher Wartezeiten sollte man mehr als bloß einen kurzen Zwischenstopp einplanen. Der Eintritt ist frei.

Zu den ersten Besuchern zählt Familie Franzen aus Lingen im Emsland. Auf der Durchreise im Urlaub haben sich die Eltern Zeit genommen, der Tochter die Geschichte der deutschen Teilung nahe zu bringen. „Mama und Papa haben mir schon beim Frühstück davon erzählt“, sagt Mara (9). „Da hab’ ich nur gedacht: Au weia!“ Wissbegierig betrachtet sie mit Mutter Sabine in einer Vitrine einen fahrbaren Spiegel, mit dem DDR-Grenzer unter Autos spähten.

Beklemmung im Bus nach Berlin

Die 52-Jährige hat als damalige Elftklässlerin während einer Schulfahrt nach Berlin am Grenzübergang eine einschüchternde Erfahrung gemacht. „Hier haben wir mit unserem Bus lange gestanden“, erinnert sie sich. Bis dahin hätten die Jugendlichen auf ihren Walkmen Musik gehört und viel Spaß gehabt, erzählt Sabine Franzen. „Als die Grenzsoldaten einstiegen und die Pässe einsammelten, wurde es mucksmäuschenstill.“ Beklemmung habe sich breitgemacht, weil nicht nur DDR-Bürger und Besucher, sondern auch Transitreisende mit Willkür der als stur bekannten Vertreter des Sozialismus zu rechnen hatten. Bestimmte Zeitschriften etwa durften nicht im Gepäck sein. In der Ausstellung ist zu erfahren, dass Grenzer Pornohefte einsammelten – und für sich behielten.

Auch für den 14 Jahre alten Mika Ole Eckold aus Diepholz ist das meiste neu, was er in Marienborn zu sehen und hören bekommt. Mit seinem Vater lauscht er, Kopfhörer am Ohr, dem Bericht von Heide-Lore Winkelmann über ihren Fluchtversuch, der an der streng bewachten Grenze scheiterte. Eine Fluchthelferin hatte die junge Frau in einem präparierten Auto mitgenommen, vom Rücksitz aus konnte Winkelmann während der Fahrt in den Kofferraum klettern. Doch Grenzer hoben den Deckel: „Die Fahrt war in Marienborn plötzlich zu Ende.“ Statt der ersehnten Freiheit folgte Gefängnis, aber anders als viele andere Fluchtwillige hat Winkelmann den Versuch heil überstanden.

Mika Ole Eckhold (14, r.) und Vater Marco (46) aus Diepholz lauschen dem Bericht über eine gescheiterte Flucht aus der DDR. Quelle: Gabriele Schulte

Mika Ole zeigt sich fasziniert von den damaligen Fahrten ins Ungewisse, nicht zuletzt jenen, die trotz der Widrigkeiten erfolgreich waren: „Toll wie Leute das geschafft haben, vom Osten in den Westen zu kommen.“ Auf andere Weise beeindrucken ihn die Praktiken der Grenzer: „Was die früher alles gemacht haben, unter Autos geguckt mit dem Spiegel, den Pass weggenommen ...“ Seine Familie, erzählt der Achtklässler, habe besonderen Grenzbezug: „Mama kommt aus dem Westen und Papa aus dem Osten, deswegen sind wir auch hier.“

Längst nicht alle Besucher sind mehr mit Abkürzungen wie Stasi (für Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes) und Vopo (für Volkspolizisten) vertraut. Die neue Dauerausstellung löst die erste aus dem Anfangsjahr 1996 ab und erklärt nun solche Begriffe. Sie ordnet gleich zu Beginn in einer fünfminütigen Multi-Media-Show die Geschichte der deutschen Teilung in die des Kalten Krieges ein und erläutert die Rolle der westlichen Alliierten, welche an der Autobahn 2 bei Marienborn ebenfalls einen Grenzübergang hatten.

In Marienborn sind auch Original-Exponate wie das DDR-Emblem von der Autobahnstele ausgestellt. Quelle: Gabriele Schulte

Einen festen Rundgang gibt die Gedenkstätte nicht vor. In vielerlei Nischen und tunnelartigen Gängen können Besucher Geschehnisse an der Grenze nachempfinden. Die Exponate reichen vom Fernglas eines Grenzsoldaten über den Autoschlüssel eines Fluchtfahrzeugs über Protokolle von Stasi-Spionen an der Raststätte Börde bis zu einer Splittermine. Besuchermagnet ist das große Hammer-und-Sichel-Emblem der DDR von der Betonstele an der Autobahn. Wer noch mehr über die Grenzsicherungsanlagen wissen will, an denen jahrzehntelang DDR-Bürger bei Fluchtversuchen zu Tode kamen, kann zusätzlich das Grenzdenkmal im 15 Kilometer entfernten Hötensleben besichtigen.

Am Sperrzaun ging auch der damalige Bundesgrenzschutz-Beamte Roland Pfeiffer mit Kollegen Streife. Von Beobachtungstürmen auf der anderen Seite guckten DDR-Grenzer hinüber, manchmal kamen sie dicht heran. „Es waren auch mal fünf Zentimeter von Nase zu Nase“, erinnert sich der Helmstedter im Videointerview. Gesprochen worden sei nicht: „Keinen Ton.“

Der Bundesgrenzschutz leitete Berichte von der Grenze, die der Westen nie wollte, an den Geheimdienst in Pullach weiter. Er fragte Rückkehrer aus Richtung Osten danach, was sie dort an Militär beobachtet hatten. Der bundesdeutsche Zoll kontrollierte stichprobenartig auf Alkohol und Zigaretten, die in Ostberlin billig waren. Auch daran erinnert die Ausstellung an der Autobahn. Deren sämtliche Abfahrten sind seit nunmehr dreißig Jahren für alle Reisenden offen. Früher galt meist von Marienborn an: Durchfahren ohne Halt bis Berlin.

Von Gabriele Schulte