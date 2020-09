Lohme

„So hilflos habe ich mich in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt“, sagt Lili Rassoli. „Das werden wir unser Leben lang nicht vergessen.“ Die Düsseldorferin war gemeinsam mit ihrer Freundin Maria am Sonntag von Glowe aus in Richtung Sassnitz unterwegs gewesen. Der Ausflug, an dessen Ende Polizei, Feuerwehr, Höhenrettung und Notarzt alarmiert wurden, hatte am Sonntag mediales Aufsehen erregt.

Schon relativ kurz hinter dem Ort müssen die beiden 30 und 32 Jahre alten Frauen die Orientierung verloren haben. Irgendwo seien sie in eine Sackgasse geraten, umgekehrt und hätten sich dazu entschlossen, mittels ihres Navis den Weg am Strand entlang zu finden, erzählt Lili Rassoli. Der aber sei zunehmend steinig und die Küste immer steiler und höher geworden. Auch hätten sie weder Wegweiser noch Warnschilder gesehen.

„Nachdem wir fast zehn Kilometer gelaufen waren und immer noch keinen Weg gefunden hatten, der vom Strand wegführte, wussten wir nicht mehr, was wir tun sollen. „Meine Freundin ist Epileptikerin und deswegen versuchte ich noch, mir nicht anmerken zu lassen, dass ich gestresst bin“, erzählt Lili Rassoli. „Oberhalb der Küste sahen wir Wald und laut Navi führte dahinter eine Straße entlang. Deswegen versuchten wir, den an dieser Stelle etwa 50 Meter hohen Abhang hinaufzuklettern.“

In der Panik drohte ein epileptischer Anfall

Anfangs sei ihnen das recht leichtgefallen, aber etwa zehn Meter unterhalb der Kante drohten ihnen die Kräfte auszugehen. „Den schweren Rucksack hatte ich ihr schon abgenommen, aber Maria wurde immer nervöser und ich immer gestresster und ich fragte mich, ‚was ist, wenn sie jetzt einen Anfall bekommt?‘“ In dieser Situation habe sie entschieden, per Notruf Hilfe zu holen. Bei den Freiwilligen Feuerwehren von Lohme und Sassnitz ging die Meldung, dass sich Personen im Steilhang zwischen Lohme und Glowe befinden, um 15.09 Uhr ein. Zum 140. Einsatz der Sassnitzer Wehr rückte die Höhenrettung mit sieben Kameraden aus.

„Zwei Personen unterschätzten den Aufstieg an der Steilküste. Aufgrund einer Vorerkrankung verließen eine der Personen die Kräfte, so dass diese dann nicht mehr vor und zurückkam. Die Suche des Einsatzortes gestaltete sich schwierig, da die Position nicht eindeutig bekannt und die Zuwegung schwer zugänglich war. Nachdem der Einsatzort auf der Höhe von Bisdamitz gefunden wurde, konnten beide Personen durch Einsatzkräfte der Polizei aus der Notlage befreit werden. Sie wurden an den Rettungsdienst übergeben. Wir mussten dann nicht weiter tätig werden“, heißt es im Einsatzbericht. Um 16.30 Uhr rückte die Feuerwehr wieder ab.

Kurz bevor sie ihre Notlage erkannten, hatten sich die beiden Urlauberinnen noch fotografiert. Quelle: privat

Als erste seien zwei Polizisten oberhalb der Abbruchkante erschienen, die ihnen kurzerhand ein Abschleppseil zugeworfen hätten, schildert Lili Rassoli die Rettungsaktion aus ihrer Sicht. Dass so zahlreiche Rettungskräfte vor Ort erschienen, wäre nicht unbedingt nötig gewesen, meint Lili Rassoli. Aber das hätten die ja nicht wissen können. „Eigentlich brauchten wir nur das Seil, an dem wir uns nach oben ziehen konnten.“

Dass ein Notarzt vor Ort war, habe sich indes durchaus als Vorteil erwiesen. Der Mediziner habe bei ihrer Freundin einen deutlich erhöhten Blutdruck festgestellt. Anders als am Sonntag vermeldet, wurde das Duo anschließend jedoch nicht in das Helios Hanse Klinikum nach Stralsund gebracht. „Unsere beiden Lebensretter waren wirklich supernett und fuhren uns anschließend nach Sassnitz“, sagt Lili Rassoli, die den Beamten überaus dankbar ist.

Leichtsinnige Fälle sorgen für Mitgefühl, aber auch Unverständnis

Die Frauen seien noch nicht im Bereich des Nationalparks gewesen und hätten auch keine Schilder missachtet, attestiert Polizeisprecher Mathias Müller dem Duo. Derartige Einsätze kämen immer wieder vor. Mitte Juli waren eine 45-Jährige und eine 17-Jährige ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen im Bereich von Sassnitz mit ihrem Hund unterwegs, als dieser zur Abbruchkante der Kreidefelsen lief. Sie folgten dem Tier, rutschten an der Abbruchkante ab und konnten sich in 50 bis 60 Metern Höhe festhalten. Ein Spaziergänger alarmierte die Polizei, die Tier und Menschen retten konnte. Nur drei Wochen später brachten sich zwei junge Sachsen in eine ähnliche Lage, als sie versuchten, den Steilhang hinabzuklettern. Ihre Hilferufe wurden ebenfalls von einem Spaziergänger gehört, der Rettung rief.

In den sozialen Netzwerken sorgte das Missgeschick der beiden Düsseldorferinnen für Mitgefühl, aber auch Unverständnis. Einige Nutzer rieten, in solchen Fällen die geretteten Personen für die Kosten des Einsatzes aufkommen zulassen. Das sieht der Gesetzgeber jedoch ausschließlich in Fällen vor, die mutwillig oder grob fahrlässig verursacht wurden, wie beispielsweise bei Brandstiftung oder Scherzanrufen. Einsätze, die der Rettung von Menschen dienen, werden hingegen von der Allgemeinheit getragen.

Von Uwe Driest