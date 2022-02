Duderstadt

Erneute Hausdurchsuchung in der Praxis von Ärztin Carola Javid-Kistel in Duderstadt: Gegen 12.30 Uhr rückte am Dienstag die Polizei auf Anordnung des Amtsgerichtes Duderstadt an. Mehrere Patientenakten wurden von den Beamten in der Praxis als Beweismittel beschlagnahmt, wie Gerhard von Hugo, Direktor des Amtsgerichts, gegenüber dem Tageblatt bestätigte.

Hintergrund der Durchsuchung sind zwei Anklagen gegen Javid-Kistel, die die Staatsanwaltschaft Göttingen im November beim Amtsgericht Duderstadt erhoben hatte. Der Vorwurf: Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse im Zuge der Corona-Pandemie.

Javid-Kistel soll Bescheinigungen für Kinder ausgestellt haben

Javid-Kistel wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, als Ärztin zwei Impfunfähigkeitsbescheinigungen zur Vorlage bei Behörden, Kindertagesstätten und Arbeitgebern ausgestellt zu haben. In den beiden Bescheinigungen für zwei Kinder im Alter von einem Jahr und fünf Jahren werde ausgeführt, die betroffenen Kinder seien strikt von allen von der Ständigen Impfkommission empfohlenen und geforderten Schutzimpfungen dauerhaft freizustellen, schildert die Staatsanwaltschaft. Das jeweilige Kind könne und dürfe ohne Gefahr für sein Leben oder seine Gesundheit nicht geimpft werden, heiße es in den Bescheinigungen weiter.

Ebenfalls wird Javid-Kistel vorgeworfen, 16 jeweils gleichlautende Atteste zur Vorlage bei Polizei, Behörden und Gesundheitsamt ausgestellt zu haben, in denen den jeweiligen Personen bescheinigt werde, dass sie wegen gesundheitlicher Probleme aus ärztlicher Sicht vom Tragen einer Atemschutzmaske oder Mund-Nasen-Bedeckung befreit seien.

Laut Staatsanwaltschaft soll Javid-Kistel gewusst haben, dass sämtliche Personen keine gesundheitlichen Einschränkungen hatten, die eine entsprechende Befreiung rechtfertigen könnten. In einigen Fällen soll sie die Bescheinigung auch ohne vorherige Untersuchung ausgestellt haben. Der Empfängerkreis der im Zeitraum von April 2020 bis März 2021 ausgestellten ärztlichen Bescheinigungen stammt laut Staatsanwaltschaft aus Niedersachsen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Brandenburg.

Schwester von Javid-Kistel meldet sich auf Telegram

Am Dienstag hatte zuerst die Schwester von Javid-Kistel auf dem Messenger-Dienst Telegram die erneute Hausdurchsuchung öffentlich gemacht. Acht Polizisten würden sich derzeit in der Praxis befinden, schilderte sie. In dem Beitrag hatte sie Menschen aus der Region aufgerufen, zur Praxis von Javid-Kistel zu kommen – zum Schutz und zum „Zeigen des Widerstands“. Auch auf Javid-Kistels Telegram-Kanal mit 19.500 Abonnenten wurde der Beitrag geteilt. Nach bisherigen Informationen folgte dem Aufruf am Mittag aber niemand.

In einer weiteren Nachricht schilderte Javid-Kistel selbst, dass neun Patientenakten beschlagnahmt worden seien. Die Polizisten habe sie nach eigenem Bekunden darauf hingewiesen, sich nicht alles gefallen zu lassen und nicht allen Anweisungen „von oben“ zu folgen.

Zuletzt hatte Javid-Kistel im Januar für Aufsehen gesorgt: Nach einer Reise durch Corona-Hochrisikogebiete auf dem Balkan war die Duderstädter Ärztin und vehemente Impfgegnerin nach Deutschland zurückgekehrt, hatte sich aber einer möglichen Quarantäne entzogen. Nach eigenen Angaben war sie untergetaucht. Kurz nach ihrer Einreise war Javid-Kistel noch als Rednerin bei einer Corona-Demo in Magdeburg aufgetreten. In ihrer Rede auf dem Alten Markt bezeichnete sie die Corona-Schutz­impfungen als „den größten Genozid aller Zeiten“. Es sei „Völkermord und nichts anderes“.

Von Michael Brakemeier/Göttinger Tageblatt