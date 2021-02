Garrel

Es sieht trostlos aus. Der Stall ist 120 Meter lang und vollkommen leer. Markus Göken steht da, schaut sich in diesem ausgedehnten Nichts um, seine Gummistiefel sind so rot wie die automatischen Tränken, die teilweise zur Decke hochgezogen sind. Man braucht sie ja gerade nicht.

Vor ein paar Wochen war hier noch Gewusel, 4800 Puten fraßen sich Gewicht an. „Das war eine gute Herde“, sagt Göken und stopft die Hände in die Hosentaschen. 17 Wochen alte Hähne, drei Wochen später wären sie schlachtreif gewesen „alle topfit“. Dann kam die Geflügelpest in den Ort. Draußen am Tor hängt jetzt ein rot-weißes, amtliches Warnschild: „Seuchengehöft.“

Anzeige

Höchste Viehdichte

Markus Göken ist Putenmäster in Garrel. Niedersachsen gilt als Agrarland Nummer eins in Deutschland. Im niedersächsischen Kreis Cloppenburg findet sich zusammen mit dem Kreis Vechta die höchste Viehdichte bundesweit, Garrel im Kreis Cloppenburg ist die Hochburg der Putenhalter. In der kleinen Gemeinde, 15.000 Einwohner, stehen Ställe für mehr als anderthalb Millionen Stück Geflügel. Rund 750.000 davon sind Puten. Beziehungsweise: waren Puten.

Nicht nur das Coronavirus malträtiert derzeit weltweit Lebewesen, auch das Virus H5N8 tut das. Vogelgrippe, hochpathogene aviäre Influenza – es gibt mehrere Namen für die Krankheit, die das Virus auslöst. Geflügelpest ist der gebräuchlichste.

Und der präziseste: Die Krankheit ist extrem ansteckend. Und sie tötet. Keine Menschen, aber Vögel. Sie tötet sogar Vögel, die gar nicht davon befallen sind. Wenn das Virus in einem Stall auftaucht, muss jegliches Federvieh im Betrieb dran glauben. Vorschrift des Seuchenschutzes.

Ställe mit Luft und Licht

Markus Göken hält schon mehr als sein halbes Leben lang Puten. Er ist 50, hat den Hof bereits mit 19 von den Eltern übernommen. Er hat 20.000 Mastplätze, obendrein 1000 Schweine, und er bewirtschaftet 100 Hektar Land inklusive Grünland und Wald. Er ist ein konventioneller Bauer, und er ist stolz darauf, sagt, dass es den Puten bei ihm vielleicht sogar besser gehe als auf einem Biohof. Offene Ställe mit Luft und Licht, so gut wie keine Antibiotika, mindestens dreimal die Woche neues Stroh, mehr Platz für jedes Tier als anderswo üblich und wenn eins mal krank wird, wird es nicht gleich getötet, sondern bekommt im Krankenstall die Chance, sich zu erholen.

Göken ist also keiner von den Tierhaltern, die Puten mästen, bis die Beine nachgeben, keiner, der öfter aufs Konto als in den Stall schaut, durchaus auch im eigenen Interesse: „Nur ein Tier, dem es gut geht, bringt auch gute Leistung“, sagt er. Leistung heißt: Fleisch ansetzen. „Mit gequälten Tieren kann ich nichts werden.“

Sperrbezirk: In Garrel gibt es tausend-mal mehr Federvieh als Menschen. Quelle: Bert Strebe

Die offenen Ställe waren diesmal nicht von Nutzen, sondern das Problem. Schon im Januar 2020 war das H5N8-Virus in Deutschland aufgetaucht. Garrel blieb lange verschont, doch im November sah Göken Tausende von Wildgänsen auf den Äckern, und alle waren mögliche Überträger. Als er den Weihnachtsbaum besorgte, gab es den ersten Fall im Nachbarort. „Da geht man dann schon mit Magenschmerzen in den Stall.“

Kurz nach Weihnachten stürmte es, da war sich Markus Göken schon fast sicher, dass er nicht ungeschoren davonkommen würde wie beim letzten Seuchenzug 2016/2017: Mit dem Wind fliegen die Viren. Am 1. Januar kontrollierte er morgens kurz nach acht alle Ställe. Alles gut – aber dann, im letzten Stall, lagen zwei tote Puten, „Falltiere“ nennt man das. Sie hatten gar keine echten Symptome gehabt, mit dem Virus befallene Vögel bekommen normalerweise Atemnot, hier gab es keine Anzeichen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um halb zehn kamen die Veterinäre, da lagen schon mehrere Puten mit den Hälsen übereinander. Abends war das Ergebnis der Tests da, positiv, samt Anordnung der Keulung. Der Begriff kommt tatsächlich daher, dass man so was früher mit der Keule gemacht hat.

Mit Kohlendioxid getötet

Inzwischen läuft es anders. Das Team traf am nächsten Morgen ein. Die Ställe wurden abgedichtet, dann wurde Kohlendioxid hineingepumpt. „Man hat fast nichts gehört“, erzählt Göken, „die Tiere fallen um und schlafen ein.“ Anschließend werden sie mit dem Radlader abtransportiert, zur Tierkörperbeseitigung. „Abends um halb zehn hatte ich keine Puten mehr.“

Markus Göken ist einer von wenigen Putenhaltern, die derzeit mit Journalisten reden. Die meisten sind mit den Nerven fertig, wollen auch keine Fragen dazu hören, ob sie denn alles richtig gemacht hätten oder vielleicht selbst schuld an der Seuche seien und wieso sie überhaupt Massentierhaltung betrieben. Göken ist sich sicher, dass er keine Fehler gemacht hat: zwei Hygienezonen, nur mit Overall und Mütze und Stiefel in die Ställe, eigene Stiefel noch mal für jeden einzelnen Stall. Inzwischen ist alles zweimal gereinigt und desinfiziert worden, sogar die Einstreu wurde vor der Entsorgung virusfrei gemacht.

Seltsame Stille nach der Keulung

Wie war das so, all die toten Puten zu sehen? „Gruselig.“ Göken kennt auch Tierhalter, die geheult haben, so weit geht es bei ihm nicht, aber auch ihn bedrückt die seltsame Stille auf dem Hof. Er streichelt Vitus, seinen Hund, einen freundlichen Deutsch Drahthaar, als er erzählt, dass er weniger die einzelne Pute als den Stall als Ganzes sehe, spüre, ob die Herde wach oder zu ruhig oder aufgeregt sei, und dass er sich mit den Tieren freue, wenn sie begeistert im frischen Stroh scharrten.

Markus Göken bekommt den Tageswert seiner 20.000 Puten von der Tierseuchenkasse ersetzt. Das ist sozusagen die Kostenerstattung. Der Gewinn ist futsch. In zehn Wochen, schätzt er, im April, könne er wieder anfangen zu arbeiten. „Ich hoffe, dass es keine neuen Einschläge gibt.“

Plötzlich lacht er, es klingt aber nur halb lustig: „Jetzt könnte ich endlich mal Urlaub machen. Und jetzt ist Corona.“

Ein besonders aggressives Virus Der Name des Geflügelpest-Virus H5N8 geht auf seine Oberfläche zurück: Das H steht für Hämagglutinin, das N für Neuraminidase, beides sind Proteine auf der Zellhaut des Virus, die 5 und die 8 sind Variantennummern. Das Landvolk Niedersachsen vertritt die Ansicht, dass das Virus derzeit besonders aggressiv ist. Generell werde aber bei den Tierhaltern das Thema Biosicherheit – Hygienevorschriften, damit keine Erreger eingeschleppt werden – sehr genau beachtet. Das unterstreicht auch Friedrich-Otto Ripke, Präsident des Zentralverbands der deutschen Geflügelwirtschaft. In Niedersachsen wurden bisher nach Auskunft des Landwirtschaftsministeriums mehr als 434.000 gefiederte Nutztiere in 29 Beständen gekeult. Tierschützer beklagen, dass die Massentierhaltung mitverantwortlich für die großen Fallzahlen seien. Neben Freilandtieren, die inzwischen alle im Stall sein müssen, sind Puten anfällig wegen ihrer offenen Ställe. Vor kurzem ist aber in Lastrup im Kreis Cloppenburg auch ein Hühnerbestand infiziert worden. Solche Ställe galten bislang als geschützt, weil sie geschlossen sind und beheizt werden während die Viren keine Wärme mögen. Die Tierseuchenexperten vom Friedrich-Löffler-Institut haben sich den Betrieb angesehen. Es gibt jedoch noch keine Ergebnisse. Das Landwirtschaftsministerium sieht die hohe Tierdichte im Kreis Cloppenburg als einen wesentlichen Faktor bei der Ausbreitung der Geflügelpest an. Es sei aber „nicht vorhersehbar, inwieweit hier dauerhaft eine Reduktion erreicht werden kann“, sagte eine Sprecherin.

Von Bert Strebe