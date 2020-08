Gegen Afrikanische Schweinepest: Erste Spürhunde-Staffel wird im Norden ausgebildet

Fredeburg

Die Corona-Krise hat verdeckt, dass derzeit noch eine andere Seuche an unseren Grenzen lauert: Die Afrikanische Schweinepest (ASP). Sie ist in Belgien und Polen bereits weit vorgedrungen, berichtet der Leiter der Kreisforsten, Henner Niemann. Auch wenn das ASP-Virus für den Menschen unschädlich ist, hätte eine Ausbreitung in der Deutschland gravierende Folgen: für den Schwarzwildbestand, vor allem aber die landwirtschaftliche Schweinehaltung. Im Kreis Herzogtum Lauenburg betrifft das immerhin 211 Betriebe.

Eine der Gegenmaßnahmen ist die Ausbildung von Spürhunden, die infizierte Schweinekadaver auffinden sollen. Eine Trainingsgruppe mit acht Hunden ist derzeit im Kreis in der Ausbildung, die sich über zwölf Wochen erstreckt. Das sind sechs Jagdhunde und zwei auf das Aufspüren von Menschen ausbildete Hunde, sogenannte Mantrailer. „Im Prinzip kann aber jeder Hund darauf trainiert werden“, erläutert Anke Oestreich, die die Ausbildung leitet.

Im Ernstfall ...wird um ein infiziertes Tier eine 5-Kilometer-Zone umzäunt, die systematisch nach weiteren Kadavern abgesucht wird. Das sind umgerechnet 7500 Hektar. Ein Spürhund kann über ein Wochenende allenfalls 20 Hektar ablaufen. Bei der Ausbildung lernen die Hundeführer auch, wie man einen Abschnitt strategisch richtig durchkämmt.

„Anton“ bellt – Aufgabe erfüllt

„Such die Sau“ befiehlt Amelie Lazer aus Mölln ihrer zweijährigen Steirischen Grauhaarbracke „Anton“. Der macht sich auch flink auf den Weg ins Unterholz, streift im Bogen umher, kehrt zwischendurch auch noch mal zurück, hat dann aber die Spur aufgenommen und gibt wenig später ein lautes Bellen als Signal. Der Wildschweinkadaver war vorher versteckt worden. Prüfung bestanden, auch mit der Zurückhaltung, nicht das Tier zu berühren.

„Im Prinzip kann jeder Hund diese Ausbildung absolvieren.“ Hundetrainerin Anke Oestreich Quelle: Matthias Schütt

„Die Hunderassen sind völlig unterschiedlich, wie sie die Aufgabe umsetzen“, erläutert der Vorsitzende der Kreisjägerschaft Bernd Karsten. Sein dreijähriger Griffon „Cebulon“ bellt auf dem Weg, nicht erst am Fundort. Er hat aber ein Bringsel um den Hals, das er beim Auffinden des Kadavers ins Maul nimmt, zum Herrchen zurückkehrt, ihn zum Fundort führt und erst dort das Bringsel fallen lässt.

„Für die Hunde ist das eine enorme Lernleistung“, bestätigt auch der Leiter der Kreisforsten Henner Niemann. Sechs verschiedene Lernschritte sind zu absolvieren vom verstandenen Auftrag bis zur erfolgreichen Meldung. „Das Suchen ist nicht einmal das Schwerste“, so Trainerin Oestreich. „Viel schwerer ist es, die Information richtig zurückzubringen.“

Jagdhunde müssen umlernen

Die Kreisjägerschaft arbeitet mit Niemann und Dr. Bernhard Kaufhold vom Kreisveterinäramt bei diesem Projekt eng zusammen. „Wir haben 2018 bei einer Übung festgestellt, dass Menschen und untrainierte Hunde nicht in der Lage sind, Schweinekadaver aufzuspüren“, berichtet Niemann. Auch Jagdhunde müssen dabei neu lernen. Sie sind darauf ausgebildet, der Schweißspur des gejagten Tieres zu folgen, tote Schweine jedoch verströmen keine Duftstoffe. Man muss den Hunden ein Stück Scharte unter die Nase halten und immer wieder üben, dass sie dieser Spur folgen.

„Anton“ hat das Schwein gefunden. Die Steirische Rauhhaarbracke hat Hundeführerin Amelie Lazer mit Bellen zur Fundstelle gelotst. Quelle: Matthias Schütt

ASP ist keine akute, aber eine sehr reale Gefahr. „Die Schweinepest wird auf zwei Wegen verbreitet“ erläutert Niemann. „Durch die Wanderungen der Wildschweine selbst, das ist die geringere Gefahr, und durch Lebensmitteltransfer und kontaminierte Kleidung, also durch reisende Menschen. Deshalb werden Besucher auf Parkplätzen mit Hinweisschildern in verschiedenen Sprachen darum gebeten, die Reste ihrer Wegzehrung nicht zurückzulassen.“ Schon heute wird jeder Schweinekadaver mit unklarer Todesursache vorsichtshalber auf das Virus getestet. Eine erste Sammelstelle für Kadaver ist bereits eingerichtet worden.

