Gender Pay Gap in Niedersachsen: Frauen bekommen deutlich weniger Geld als Männer

Hannover

Frauen haben im vergangenen Jahr im Schnitt pro Stunde deutlich weniger als Männer in Niedersachsen verdient. Das geht aus dem neuen Niedersachsen-Monitor 2021 hervor, den das Landesamt für Statistik veröffentlicht hat. Demnach bekamen Frauen etwa 19 Prozent weniger Geld als Männer. Damit lag Niedersachsen etwas über dem Bundesschnitt von 18 Prozent.

Bei den Werten handelt es sich um den sogenannten „unbereinigten Gender Pay Gap“. Dafür werden die Stundenverdienste ins Verhältnis zueinander gestellt, ohne die ursächlichen Faktoren für den Gender Pay Gap zu berücksichtigen. Es handelt sich um eine wichtige Kennziffer, um die Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen abzubilden.

Sehr langsame Angleichung

Den größten Unterschied gab es in Baden-Württemberg. Hier bekamen Frauen im Schnitt 23 Prozent weniger Geld pro Stunde als Männer. In Thüringen war die Differenz mit 5 Prozent am niedrigsten. Generell fielen die Verdienstunterschiede in ostdeutschen Bundesländern deutlich geringer aus als im Westen der Bundesrepublik.

Lesen Sie auch Übersicht: Zahlen und Fakten zum Niedersachsen-Monitor 2021

Für Niedersachsen ist allerdings eine, wenn auch sehr langsame, Angleichung feststellbar. 2006 lag der unbereinigte Gender Pay Gap noch bei 25 Prozent, 2015 bei 22 Prozent.

Der Bruttojahresverdienst von Frauen in Niedersachsen entsprach im vergangenen Jahr 85,4 Prozent des Verdiensts der Männer. Das waren vier Prozentpunkte mehr als noch im Jahr 2015. Insgesamt gab es in Niedersachsen 2020 rund 3 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Von ihnen waren 46 Prozent und damit weniger als die Hälfte Frauen – obwohl sie sogar eine leichte Mehrheit der Gesamtbevölkerung darstellen.

Unter den Minijobbern waren hingegen Frauen in der Mehrheit. 61,2 Prozent der geringfügig entlohnten Beschäftigten waren weiblich (bundesweit 60,7 Prozent). Ein annähernd ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in beiden Kategorien gab es in Ostdeutschland.

Von Maximilian Hett