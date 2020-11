Genehmigung ohne Antrag: FDP fordert mehr Freiheiten beim Bauen

Hannover

Um den Wohnungsmangel in Niedersachsen zu begegnen, fordert die FDP „mehr Freiheit für neue Bauprojekte“ – etwa durch eine beschleunigte Planung und Reformen beim Denkmalschutz. Das geht aus dem Leitantrag für einen digitalen Programmkonvent der niedersächsischen Liberalen an diesem Sonnabend hervor. Danach sollen für bestimmte Bauvorhaben künftig Mitteilungen an die zuständigen Behörden genügen. Nach einer Frist von vier Wochen gelten die Vorhaben auch ohne Bescheid als genehmigt.

Eigentümer belohnen

Beim Denkmalschutz will die FDP die hohen Kosten für Eigentümer reduzieren. Diese sollen etwa durch Nachlässe bei der Grundsteuer belohnt werden, wenn sie den Verfall von Gebäuden verhindern. Zudem schlägt die Partei sogenannte Baufreiheitszonen für Städte und Gemeinden vor, in denen neue Ideen und Techniken zur Nachverdichtung, zur Gebäudesanierung und im Neubau ausprobiert werden können.

„Die Politik muss allen Regionen die nötigen Freiräume für eigene Entscheidungen lassen und dabei die richtigen Rahmenbedingungen setzen“, sagte FDP-Generalsekretär Konstantin Kuhle der HAZ. „Dazu gehört eine Beschleunigung von Planungsverfahren ebenso wie eine Nutzung der Chancen der Digitalisierung.“

Debatte nachholen

Die FDP will beim Programmkonvent die inhaltliche Debatte nachholen, die beim Landesparteitag in Hildesheim im Oktober wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war. Bei der Debatte per Livestream haben laut Kuhle nicht nur die Delegierten, sondern alle Parteimitglieder die Möglichkeit, sich einzubringen und abzustimmen.

