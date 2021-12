Hannover

Ausgaben und Einnahmen von knapp 74 Milliarden Euro in zwei Jahren wird der Doppelhaushalt der rot-schwarzen Koalition bis zum Jahr 2023 enthalten. Am Dienstag zogen die Chefinnen und Chefs der Landtagsfraktionen ihre Bilanz. Dies werde wohl die letzte Rede eines christdemokratischen Fraktionsvorsitzenden in einer Großen Koalition sein, eröffnete CDU-Landtagschef Dirk Toepffer seine Rede, die kurz vor Beginn des Landtagswahljahres 2022 bereits vernehmlich nach Abschied klang.

Regiert nur der kleinste gemeinsame Nenner?

Toepffer wie auch SPD-Fraktionschefin Johanne Modder stellten die Kraftanstrengungen in den Vordergrund, Schwerpunkte der Landespolitik auch über die Klippen der Corona-Jahre zu retten. Beide wehrten sich gegen den von der Opposition erhobenen Vorwurf, sich stets nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. Den hatte als erste Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg erhoben. Weil Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) auf der Schuldenbremse beharre, komme das Land, dessen Infrastruktur verkomme, nicht richtig voran. „Niedersachsen hat so viel Potenzial, aber man muss auch den Mut haben, es zu heben“, sagte Hamburg und forderte wesentlich mehr Investitionen in Infrastrukturvorhaben, zur Not auf Pump. Die SPD wolle ja, doch werde daran ständig von der CDU behindert, meinte Hamburg unter Hinweis auf den auch von Sozialdemokraten begrüßten Innovationsfonds.

Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen) spricht der Regierungskoalition Gestaltungswillen ab. Quelle: Julian Stratenschulte

SPD-Fraktionschefin Hanne Modder stellte den von den Grünen beklagten Investitionsstau gar nicht in Abrede. Doch die Etatvorstellungen der Grünen seien ein „Wünsch Dir was“. Immerhin werde die rot-schwarze Koalition mit einer Ausbildungsförderung von 12,5 Millionen Euro in 2023 die lange geforderte dritte Kraft im Kita-Bereich ermöglichen. Sie habe in dieser Wahlperiode die Sanierung der Universitätsmedizin in Göttingen und Hannover angeschoben und echte Familien- und Mittelschichtsförderung betrieben, indem die Kita-Gebühren gekippt wurden. Den Grünen warf Modder vor, ihren Niedersachsenfonds auch mit Mitteln aus dem Corona-Sondervermögen fördern zu wollen – „das ist verfassungswidrig“.

Einen ähnlichen Vorwurf präsentierte auch in der Vorneverteidigung CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer. Er richtete ihn allerdings an den neuen Bundesfinanzminister von der FDP, Christian Lindner. Denn dieser bediene sich jetzt auch aus Geldvorräten, die eigentlich für die Pandemiebekämpfung vorgesehen waren, um die finanziellen Wünsche der Berliner Ampelkoalition zu befriedigen. Ein derartiges Vorgehen habe die FDP im niedersächsischen Landtag stets gegeißelt, meinte Toepffer an die Adresse seines oppositionellen Lieblingsgegners Stefan Birkner.

Zehn verlorene Monate?

Der hatte zuvor über die GroKo in Hannover ein vernichtendes Urteil gefällt – die Entbürokratisierung werde überhaupt nicht angegangen, im Bildungssektor agiere Niedersachsen im unteren Drittel. „Niedersachsen wird unter Wert regiert und ist finanziell schlecht ausgestattet.“ Für die nächsten zehn Monate bis zur Landtagswahl erwartet der FDP-Chef auch nichts Gutes: „Angesichts der Tatsache, dass die CDU versucht, Opposition in der Regierung zu machen, werden das zehn verlorene Monate sein.“

Lesen Sie auch Haushalt: Niedersachsen investiert trotz zunehmender Verschuldung

Die GroKo in Hannover sei in der Tat von keinem der Partner richtig geliebt worden, bekannte Toepffer. Doch dennoch habe man Etliches gemeinsam auf die Beine gestellt, trotz des „legendären“ Verhältnisses etwa des SPD-Innenministers Boris Pistorius zu seinem Vorgänger Uwe Schünemann (CDU). Doch die Bürger wollten vornehmlich eines: „Einfach ordentlich regiert werden.“

Von Michael B. Berger