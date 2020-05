Hannover

Das Oberverwaltungsgerichts Lüneburg ( OVG) hat mit einem Beschluss am Montagabend die Quarantänepflicht für aus dem Ausland nach Niedersachsen Einreisende außer Kraft gesetzt. Die Entscheidung könnte weitreichende Folgen für den Tourismus in den kommenden Wochen haben. „Tourismus ins Ausland ist nun wieder einfacher möglich, sofern das Empfängerland die Einreise zulässt“, sagt Paul Degott, Fachanwalt für Reiserecht in Hannover. Urlauber und insbesondere Flugreisende hätten zukünftig Rechtssicherheit, nicht mehr pauschal in eine 14-tägige Quarantäne zu müssen.

Das OVG hatte am späten Montagabend erklärt, dass die Regel zur Quarantänepflicht in der niedersächsischen Verordnung gegen die Ausbreitung des Coronavirus nicht rechtmäßig ist. Der Eigentümer eines Ferienhauses in Südschweden hatte sich mit einem sogenannten Normenkontrolleilantrag an das Gericht gewandt. „Im Hinblick auf die weltweiten Fallzahlen, die in Relation zur Weltbevölkerung zu setzen seien, könne auch bei Berücksichtigung einer hohen Dunkelziffer ein aus dem Ausland Einreisender nicht pauschal als Krankheits- oder Ansteckungsverdächtiger angesehen werden“, heißt es in dem Beschluss. Die Freiheit der unter Quarantäne Gestellten würde in erheblichem Maße beschränkt.

Anzeige

Land will neue Regel mit Bund abstimmen

Das OVG hat zugleich mehrere Alternativen aufgezeigt, wie eine solche Quarantäne-Regel zukünftig rechtskonform aussehen könnte – beispielsweise durch die Ausweisung von Risikogebieten oder die verpflichtende Meldung bei den Gesundheitsämtern. „Diese Anregungen prüfen wir jetzt sorgfältig und werden dann erneut in enger Abstimmung mit den anderen Länder und dem Bund über das weitere Vorgehen entscheiden“, sagte Oliver Grimm, Pressesprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums. Es sei zu erwarten, dass es in der Folge auch in weiteren Bundesländer zu ähnlichen Gerichtsbeschlüssen kommen wird.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Opposition im niedersächsischen Landtag kritisierte die Landesregierung für ihr Vorgehen mit der Corona-Verordnung. „Ich habe das Gefühl, dass ihnen die Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes zu Kopf gestiegen sind. Die Urteile der letzten Tage sollten ihnen zu denken geben“, sagte Stefan Wenzel von den Grünen. Der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Stefan Birkner, spricht von einem Eingriff in die Grundrechte ohne Rechtsgrundlage. „Es bestätigt uns darin, dass die wesentlichen Entscheidungen eines Parlamentsgesetzes bedürfen und dass die bisherigen Regelungen verfassungsrechtlich auf tönernen Füßen stehen“, sagte er.

„Die Behörde muss jetzt reagieren“

„Die Behörde muss jetzt reagieren“, sagt Anwalt Paul Degott. Das Land könne nicht so tun, als sei das ein Einzelinteresse. Weil es sich um einen Normenkontrolleilantrag handele, sei das OVG sowohl die erste als auch letzte Instanz – der Beschluss ist für das Land somit unanfechtbar, sagte der Pressesprecher des OVG, Heiko Leitsch. Zu einer Hauptverhandlung des Gerichts komme es nur, sollte das Sozialministerium die Verordnung nicht ändern.

Zumindest für sich noch im Ausland befindende Deutsche dürfte die Entscheidung eine Erleichterung bedeuten – sie könnten nun zunächst ohne Probleme wieder nach Deutschland einreisen. Der Beschluss des Gerichts betrifft allerdings nur die Verordnung des Landes. Unklar bleibt, ob die Gesundheitsbehörden weiter Quarantänen für Einreisende aussprechen.

Vom Beschluss unberührt bleibt ebenfalls die Entscheidung des Auswärtigen Amtes, bis zum 14. Juni eine weltweite Reisewarnung auszusprechen. Die weitere Entwicklung ab dem 15. Juni hänge von den Entwicklungen auch in anderen Ländern ab, heißt es aus dem Außenministerium. Wenn es in einem Land eine Ausgangssperre eine Einreisesperre gibt, dann hat sich die Frage eigentlich erübrigt, dann kann man dort auch keinen Urlaub machen“, sagte Minister Heiko Maas Ende April.

Beschluss betrifft zunächst nur Niedersachsen

„Ich würde nicht grundsätzlich von einer Buchung abraten“, sagt Anwalt Paul Degott. Die Frage sei immer, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sein Geld zurückzubekommen, sollte man die Reise nicht antreten können. Ohne dieses rechtliche Hindernis der Quarantäne sei es nun aber einfacher die Reise anzutreten, die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes sei ohnehin keine automatische rechtliche Einschränkung. Fraglich bleibt allerdings, wie beispielsweise der Umgang mit niedersächsischen Schweden-Urlaubern ist, die über Schleswig Holstein einreisen.

Denn zunächst betrifft der Beschluss des OVG nur Bürger aus Niedersachsen. Er könnte aber weitreichende Folgen haben. Die 14-tägige Quarantäneregel für Einreisende aus dem Ausland haben viele Länder nach einem Muster des Bundes in ihre Verordnungen aufgenommen. Es habe bereits Anfragen von anderen Gerichten gegeben, sagte OVG-Sprecher Leitsch.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Sebastian Stein und Marco Seng