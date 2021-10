Hannover

Die große Koalition im Landtag wird in dieser Legislaturperiode möglicherweise nicht mehr alle geplanten Gesetzesvorhaben umsetzen können. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte am Donnerstag nur elf – zumeist kleinere – Gesetzentwürfe an. Die CDU hatte zuvor von bis zu 25 neuen Gesetzen gesprochen, die bis zur Landtagswahl in einem Jahr noch beschlossen werden sollen. Einige Vorhaben sind offenbar umstritten in der Koalition.

In der Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion präsentierte Weil im Landtag eine Liste von Gesetzesvorhaben, die das Kabinett jüngst beschlossen hat oder in Kürze beschließen will. Dazu gehören unter anderem Änderungen beim Brandschutz-, Bestattungs- oder Glücksspielgesetz. Die Liste umfasst zwölf Gesetze, eins wurde allerdings doppelt genannt. Zu etlichen bereits angekündigten oder im Koalitionsvertrag verankerten Vorhaben ließ der Ministerpräsident offen, ob diese noch bis zur Wahl dem Landtag zur Entscheidung vorgelegt werden sollen.

CDU kündigt mehr Gesetze an

CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer hatte dagegen in einem Pressegespräch bis zu 25 Gesetze genannt, die SPD und CDU noch anpacken wollen: unter anderem die Hochschulautonomie, das Hunde- und das Gleichstellungsgesetz. „Abweichende Angaben zur Zahl der noch ausstehenden Vorhaben erklären sich möglicherweise aus der Unterscheidung zwischen Vorhaben, die Gegenstand der Meinungsbildung der Landesregierung insgesamt sind, und ressortinternen Planungen“, sagte Weil dazu am Donnerstag.

Die Grünen sprachen von einem immensen Reform- und Gesetzesstau in Niedersachsen. „Von der Groko in Niedersachsen ist im letzten Regierungsjahr nicht mehr viel zu erwarten“, sagte Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer. Wichtige Vorhaben wie ein Agrarstrukturgesetz, die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft, eine Solarpflicht auf allen Gebäuden, ein neues Klimagesetz oder eine verbesserte Förderung für soziale Angebote im Kultur- und Jugendbereich fehlten bei der Bilanz des Ministerpräsidenten völlig.

Streit bei Gleichstellung

„Anscheinend sind sich die Koalitionspartner SPD und CDU über viele Gesetzesvorhaben nicht einig und schieben notwendige Reformen auf die lange Bank“, kritisierte Meyer. Toepffer hatte Differenzen unter anderem beim Gleichstellungsgesetz eingeräumt, wo sich die Koalition demnach um die Aufnahme von Minijobs in den Gesetzentwurf streitet.

Gesetzesvorhaben, die bis zum Ende einer Legislaturperiode nicht vom Parlament beschlossen werden, fallen der sogenannten Diskontinuität zum Opfer. Das heißt, sie müssen in der folgenden Legislaturperiode neu begonnen werden.

Von Marco Seng