Der Tuberkulose-Ausbruch in der Justizvollzugsanstalt Sehnde ist noch immer nicht beendet. Laut Justizministerium in Hannover werden derzeit zwei weitere Insassen behandelt. Damit ist die Zahl der Infektionen auf vier gestiegen. Im Januar starb ein Häftling an der ansteckenden Lungenkrankheit.