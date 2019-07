Hannover

In der Affäre um eine gestohlene V-Mann-Akte des Landeskriminalamtes hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius von einem „Fehlverhalten eines Mitarbeiters“ gesprochen, das zu der Panne geführt habe. „Gegen ein solches Fehlverhalten gibt es keinen Schutz“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in einer Sondersitzung des Landtags-Innenausschusses. Es sei Polizisten nicht erlaubt, Akten so aufzubewahren, dass sie anderen zugänglich seien. Ein Organisationsverschulden beim LKA sieht der Minister aber nicht.

Aktentasche wurde aus Auto gestohlen

Der Führer von V-Männern in der islamistischen Szene hatte die sensiblen Dokumente Anfang Mai in seinem Privatwagen mitgenommen. Nach Angaben des LKA wurde das Auto entweder vor dem Kinderkrankenhaus auf der Bult oder einem Supermarkt aufgebrochen und die Aktentasche gestohlen. Sie tauchte drei Tage später in einem Teich südlich von Hannover wieder auf. Die Dokumente waren angeblich unberührt. Pistorius sprach von einem „typischen Eigentumsdelikt“. Der Täter habe es auf Geld und EC-Karte abgesehen gehabt.

Das Ministerium hatte den Fall wochenlang geheim gehalten. Der Minister verteidigte dieses Vorgehen gegen die Kritik der Opposition im Ausschuss. Es sei ein Abwägung zwischen der Information des Parlaments und dem Schutz von V-Männern gegeben. „Wenn mehr Leute davon erfahren hätten, wäre es zu einer anderen Gefahreneinschätzung gekommen“, sagte Pistorius.

Von Marco Seng