Die Zahl der Videosprechstunden von Ärzten mit Patienten hat in Niedersachsen stark zugenommen. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres hatten lediglich 88 Ärzte in Niedersachsen die Zulassung, Patienten über das Internet zu beraten, im ersten Quartal 2020 waren es bereits 2111 Ärzte, berichtet der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke. Von Oktober bis Dezember 2019 hatten 75 Ärzte mit den entsprechenden zulassungen gerade einmal 88 Videosprechstunden abgerechnet. In den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es schon 13.809 Videosprechstunden. Am häufigsten nahmen Psychotherapeuten Telemedizin in Anspruch (5.674 Fälle), gefolgt von Hausärzten (3.838 Fälle) und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (1.830 Fälle). Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor, die KVN rechnet aber weiterhin mit einem regelrechten Boom für die Videosprechstunden.

Einfachere Zulassung wegen Corona

Grund für die starke Zunahme ist ein erleichtertes Zulassungsverfahren, das wegen der Corona-Pandemie eingeführt wurde. Vorher musste die Ärzte ein aufwändiges Genehmigungsverfahren durchlaufen, wenn sie ihre Patienten über das Internet beraten wollten. Jetzt reicht ein Formular.

Die Videosprechstunden sollen aus Sicht der KVN vor allem in den ländlichen Bereichen die ärztliche Versorgung verbessern, auch auf längere Sicht. Denn der dort bestehende Ärztemangel werde sich fortsetzen, meint Haffke.

Vor allem für chronisch Kranke geeignet

Grundsätzlich eigne sich die Videosprechstunde vor allem für chronisch kranke Patienten, erläutert Haffke. Und der Patient müsse selbst medizinische Parameter wie zum Beispiel den Blutdruck oder die Körpertemperatur messen. Dann könne über das Internet besprochen werden, ob zum Beispiel die Medikamentation umgestellt werden muss, oder ob ein neues Rezept nötig ist.

Außerdem soll die Videosprechstunde künftig helfen, den aus Sicht der KVN „hohen personellen Aufwand“ des ärztlichen Bereitschaftsdienstes zu verringern. Dabei geht es um die Nächte und die Wochenenden, wenn die Arztpraxen geschlossen sind. Sprecher Haffke berichtet, der Bereitschaftsarzt könne sich den Patienten zunächst per Video anschauen und mit ihm reden. Dann könne er entscheiden, ob diese Beratung ausreiche, er zu dem Patienten für eine Untersuchung fahre oder einen Rettungswagen schicke.

Pilotversuch im Gefängnis

Am 1. Juli startet die KVN zudem einen Pilotversuch mit einer Videosprechstunde im Gefängnis in Hannover. Dadurch soll der hohe zeitliche und personelle Aufwand für eine Untersuchung von Gefangenen außerhalb der Dienstzeiten der Gefängnisärzte verringert werden. Denn bisher muss der Bereitschaftsarzt in Notfällen ins Gefängnis kommen oder der Inhaftierte muss von Justizbediensteten bewacht zum Arzt gebracht werden. Sollte das Projekt in Hannover gut laufen, soll es auf alle anderen Gefängnisse in Niedersachsen ausgeweitet werden

