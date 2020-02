Hannover

In Niedersachsen können sich künftig mehr Ärzte und Psychotherapeuten niederlassen. Nachdem ein Expertengremium den Bedarf neu berechnet hat, dürfen 311 Mediziner zusätzlich eine Praxis eröffnen. Im Prinzip gebe es damit die Chance, die ambulante Versorgung in vielen Regionen zu verbessern, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Mark Barjenbruch, am Dienstag in Hannover. Zugleich warnte er aber vor zu hohen Erwartungen: „Mit der neuen Richtlinie backen wir keinen einzelnen neuen Arzt oder Psychotherapeuten.“

Die Basis für die Bedarfsplanung sind Berechnungen des Gemeinsamen Bundesausschusses – das ist das höchste Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, dem Vertreter von Krankenkassen, Kliniken und Ärzten angehören. Neben dem Alter der Bevölkerung wird dabei auch die Häufigkeit von Erkrankungen in den einzelnen Regionen berücksichtigt. Dadurch haben sich die Zielzahlen verändert: Während etwa in Lohne im Oldenburger Münsterland mehr jüngere und damit gesündere Menschen leben, soll ein Hausarzt dort künftig für 1811 statt bisher für 1772 Einwohner zuständig sein, in Bad Harzburg hingegen sinkt die Zahl der Patienten rein rechnerisch von 1429 auf 1355.

Großer Bedarf an Kinderärzten

Gemäß den neuen Richtlinien dürfen sich in Niedersachsen 113 Hausärzte, 149 Fachmediziner und 49 Psychotherapeuten zusätzlich niederlassen. Schon jetzt gibt es nach Angaben der KVN jedoch 456 freie Sitze, für die sich keine Interessenten finden. Bei den Spezialisten ist der Bedarf bei Kinderärzten (63), Neurologen (43) und Augenärzten (15) am größten. Man werde sich aber auch schwer tun, neun zusätzliche Rheumatologen zu finden, sagte Barjenbruch. In diesem Bereich würden zu wenige Mediziner ausgebildet.

Um Interessenten für vakante Arztsitze anzulocken, bietet die KVN neben Beratung und Hilfen bei der Fortbildung auch finanzielle Unterstützung an: Wer sich beispielsweise als Urologe in Uelzen oder als Hautarzt in Lüchow-Dannenberg niederlassen will, bekommt derzeit eine Prämie von bis zu 75.000 Euro und darüber hinaus eine Umsatzgarantie für zwei Jahre. Finanziert werden solche Angebote aus einem zusammen mit den Krankenkassen eingerichteten Fonds, für den bis zu 6 Millionen Euro jährlich zur Verfügung stehen.

KVN fordert mehr Medizinstudienplätze

Nach Einschätzung der KVN reichen diese Anreize jedoch nicht aus. Um dem Mangel abzuhelfen, müsse das Land mehr Medizinstudienplätze schaffen, sagte Vize-Vorstandschef Jörg Berling. Von den von SPD und CDU 200 zu Beginn der Legislaturperiode versprochenen neuen Plätzen seien erst weniger als die Hälfte eingerichtet. Zum anderen müssten die Krankenkassen mehr Geld zur Verfügung stellen, um die zusätzlichen Mediziner zu bezahlen. Sollten sich in Niedersachsen wirklich 63 Kinderärzte neu niederlassen, so würden diese aus dem bestehenden Honorartopf der jetzt tätigen 500 Ärztinnen und Ärzte bezahlt, sagte Berling. „Das würde einen Honorarverlust von fast 13 Prozent für jeden dieser Mediziner bedeuten – das ist nicht hinnehmbar.“

Von Jens Heitmann