Gesunkene "Seute Deern" soll endlich gehoben werden

Bremerhaven

Das gesunkene Museumsschiff „Seute Deern“ soll gegen Mittag, am Samstag in Bremerhaven gehoben werden. Das 100 Jahre alte Segelschiff ist nach einem Wassereinbruch Ende August abgesackt und liegt mit Schlagseite in einem Hafenbecken.

Langwieriger Einsatz erwartet

Damit die „Seute Deern“ bei der Hebung im Gleichgewicht bleibt, sind 20 Luftsäcke rechts und links am Rumpf befestigt worden. Auftrieb soll das Schiff bekommen, indem das Wasser aus Rumpf abgepumpt wird. Dies wird nach Erwartungen der Ingenieure mehrere Stunden dauern. Wegen der technisch schwierigen Vorarbeiten hatte sich die Hebung mehrfach verzögert.

Bremerhaven ’s Wahrzeichen

Der Dreimaster gilt als Wahrzeichen von Bremerhaven. Er wird als Restaurant genutzt und gehört zu den wichtigsten Schaustücken des Deutschen Schifffahrtsmuseums. Doch zugleich ist die „Seute Deern“ ein Sorgenkind. Schon vor dem Unfall wurde sie nur mit Pumpen flott gehalten. Dem Holzrumpf fehlt seit dem Stapellauf 1919 in den USA ein Metallbeschlag, der ihn dauerhaft wasserdicht machen würde.

Mögliche Sanierung – 30 Millionen wären angedacht

Eigentlich soll die Bark saniert werden. Dafür haben der Bund, das Bundesland Bremen und die Stadt Bremerhaven 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Doch darüber kann erst entschieden werden, wenn der jetzige Notfall behoben ist. Bei den Planungen für die Sanierung sei derzeit „die Pause-Taste gedrückt“, sagte Projektleiter Lars Kröger vom Schifffahrtsmuseum. Für die Hebung musste kurzfristig eine weitere Million Euro aufgetrieben werden.

Wird die „Seute Deern“ abgewrackt?

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die „Seute Deern“ abgewrackt werden muss. Allerdings hoffen das Museum und die Stadt Bremerhaven darauf, sie zu erhalten. „Das Schiff ist Teil der Seele unserer Stadt“, sagte Andree Krakow, ein technischer Berater bei der Beratung.

Von RND/dpa