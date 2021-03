Hannover

Um der Gewalt gegen Frauen in der Gesellschaft besser entgegenwirken zu können, fordern 17 Landtagspolitikerinnen und Ministerinnen aus Niedersachsen eine genauere Erfassung von Straftaten gegen Frauen. Sie wollen, dass Straftaten aus frauenfeindlichem Motiv künftig als eigene Rubrik in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst werden.

Etliche Politikerinnen im Niedersächsischen Landtag haben selbst mit massiven Anfeindungen von außen zu kämpfen. In Zuschriften oder in sozialen Medien werden sie beschimpft, herabgewürdigt oder sogar massiv bedroht, wie eine Umfrage der HAZ unter Parlamentarierinnen und Ministerinnen anlässlich des Weltfrauentags am 8. März ergeben hat.

Von „widerwärtigen sexuellen Beschimpfungen auf Facebook“ spricht etwa Thela Wernstedt, frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag. Regelrecht überzogen mit Beleidigungen, Bedrohungen und Hassmails wird die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Die Wortattacken bezögen sich zwar selten gezielt auf ihr Geschlecht, aber überwiegend auf sie und ihr Amt.

„Wichtiger Schritt in Richtung Problembewusstsein“

Die Politikerinnen – darunter Mitglieder von SPD, CDU, Grünen und FDP – befürworteten die polizeiliche Erfassung frauenfeindlicher Motive. In der polizeilichen Kriminalstatistik wird zwar ausgewiesen, wie viele Frauen Opfer welcher Straftaten werden. Ob es sich aber um speziell frauenfeindliche Taten handelt, ist nicht zu erkennen.

„Wir müssen klar aufzeigen, welche Dimension diese Straftaten mit frauenfeindlichem Bezug tatsächlich haben“, sagt Europaministerin Birgit Honé (SPD). Für zumindest „bedenkenswert“ hält den Vorschlag Justizministerin Havliza. Da bislang verlässliche Statistiken über frauenfeindliche Straftaten fehlten, sei dies ein wichtiger Schritt in Richtung Problembewusstsein und politischer Gegenmaßnahmen, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg.

Die niedersächsischen Politikerinnen befeuern mit ihrer Initiative einen Vorstoß auf Bundesebene, den CSU-Digitalstaatsministerin Dorothee Bär nach einer Umfrage des „Spiegel“ unter weiblichen Bundestagsabgeordneten zum Thema Frauenhass im Februar 2021 gemacht hatte. Zunächst schlossen sich die SPD und die Frauen-Union der CDU an. Mittlerweile kündigte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) an, er werde mit den Ländern einen Weg finden, „dies zügig und sachgerecht umzusetzen“.

Auch Innenminister Pistorius will Strafgesetzänderung

Auch der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte Ende Februar bereits in die Debatte eingeschaltet und öffentlich eine Änderung des Paragrafen 46 des Strafgesetzbuches ins Spiel gebracht, um frauenfeindliche Beweggründe einer Straftat künftig explizit als strafverschärfende Umstände zu nennen. Pistorius kritisiert unter anderem, dass bei Morden an Frauen im Zusammenhang mit Beziehungstaten der Bundesgerichtshof niedrige Beweggründe als Mordmerkmal ausschließe, wenn die Trennung von dem weiblichen Opfer ausgegangen sei.

Bislang erfasst die Kriminalstatistik Frauenhass als Motiv nicht

Durch Frauenfeindlichkeit oder Frauenhass motivierte Straftaten finden nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) aktuell keine unmittelbare Berücksichtigung. Die Statistik biete aber Daten, die die besondere Verletzlichkeit weiblicher Opfer aufzeigen könnten. So wurden 2019 insgesamt 101.320 Opfer polizeilich registriert; rund 41 Prozent (41.311 Opfer) waren weiblich. Aussagen zur Motivation des männlichen Täters ließen sich daraus allerdings nicht ableiten.

Von Jutta Rinas