Brutales Verbrechen in der Innenstadt von Peine: Bei einem Überfall haben vermutlich zwei Täter ein altes Ehepaar zusammengeschlagen. Die 83-jährige Frau starb an den Folgen, der 87-jährige Mann erlitt schwere Verletzungen.

Gewaltverbrechen: 83-Jährige in Peine zu Tode geprügelt

Raubüberfall - Gewaltverbrechen: 83-Jährige in Peine zu Tode geprügelt

Raubüberfall - Gewaltverbrechen: 83-Jährige in Peine zu Tode geprügelt